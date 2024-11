Conte pas humbjes së hidhur: Kam shumë pak për t’i qortuar djemtë, Atalanta është më e fortë se ne

Antonio Conte, pas humbjes ndaj Atalantës, i njohu meritat kundërshtarit: “Kam pak për t’i qortuar lojtarët e mi, u mundëm nga një ekip më i fortë. Atalanta dha gjithçka, ne u përpoqëm ta tejkalonim pengesën, por ishte shumë e lartë.

Bergamaskët janë përpara nesh, duke pasur parasysh se marrin pjesë në Ligën e Kampionëve, sezonin e kaluar fituan Ligën e Europës kundër Leverkusenit të pamposhtur. Janë një realitet i bukur, ekip më i fortë se ne, ndaj dua t’i komplimentoj pa asnjë kompleks.

Kur flas them gjithmonë të vërtetën, ju pëlqen apo jo. Ne jemi këtu për të punuar dhe për të rindërtuar, – shtoi Conte pak i mërzitur. – Duhet të punojmë fort me qetësi dhe durim. Sezonin e kaluar, Napoli përfundoi në vendin e 10-të me Zielinski dhe Osimhen, dy lojtarë me shumë ndikim. Nuk më pëlqen të shoh teprime, ekuilibri është baza e gjithçkaje”.

Kur u pyet nëse i frikësohet ndonjë luhatjeje psikologjike, pas kësaj disfate 3-0 në shtëpi, Conte u përgjigj: "Vetëm ata që janë jashtë realitetit mund të kenë kësi frikërash, çfarë pasojash duhet të kemi…

Humbja është pjesë e procesit, e futbollit, më shqetëson nëse ndodh kundër një ekipi më të dobët. Do të bëjmë një vlerësim të saktë të asaj që ndodhi ndaj Atalantës, pa e dramatizuar aspak situatën. Përpiqem të jem realist, Interi është edhe më i fortë, ndaj për të dielën e dimë që duhet të bëjmë përparim”.