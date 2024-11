Flutura Basha, gruaja e pafajshme që u vra nga atentati në Shkodër, është motra e Isa Harushës, ish-shefit të ‘Renxhërsave’ i vrarë në 2006-n

Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e tmerrshme e masakrës në Shkodër, ku tre persona Hamza Lici, Arlind Bushati, Flutura Basha, mbetën të vdekur dhe një i katër, Bashkim Basha, vijon të luftojë me vdekjen ne spitalin rajonal të qytetit verior. Mes viktimave është Flutura Basha, e cila së bashku me bashkëshortin e saj Bashkimin, po udhëtonin me motor në rrugë, ndërsa në çantë kishin disa kokra shegë të blera në treg, për t’ia çuar tre fëmijëve të tyre.

Gazetari i “Ora News”, Elton Qyno, ka mësuar se Flutura Basha është motra e Isa Harushës, ish-oficerit të policisë kufitare në Shkodër, i cili në vitin 2006, ka mbetur i vrarë në një atentat të organizuar në ambjentet e lokalit të tij në Shkodër Plot 18 vjet nga vrasja e Isa Harushës dhe plagosja e vëllai të tij Arben Harushës, në Shkodër ndodh sërisht tragjedia, pasi vritet në një ngjarje të rëndë motra e tyre, Flutura Basha, si dhe plagoset rëndë kunati i tyre, Bashkim Basha.

Isa Harusha, në atë kohë 45-vjeç me banim në lagjen “Dobraç” të Shkodrës ka mbetur i vrarë në 24 Gusht 2006, rreth orës 21.00 në lokalin e marrë me qera prej tij, ndërkohë që plumbat i kanë rrezikuar jetën edhe të vëllait, Arbenit.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në lagjen “Vasil Shanto”, në lokalin “Univers”, i cili ishte marrë me qira nga vëllezërit Harusha dhe ndodhet në qendër të qytetit, mes xhamisë “Ebu Bekër” dhe “Kishës Orthodokse”.

Për vrasjen e shefit të “Renxhersave” Isa Harusha, policia e Shkodrës në atë kohë identifikoi si autorë vëllezërit Kolë, Pëllumb dhe Ergys Alija, të cilët kanë qëlluar me pistoletë kundër dy vëllezërve Harusha.