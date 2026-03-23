Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Horoskopi javor i Paolo Fox 23 – 29 mars 2026 për të gjitha shenjat e zodiakut
Transmetuar më 23-03-2026, 14:32

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.

Kjo javë sjell ndryshime, vendime dhe mundësi të reja për shumë shenja. Disa do të përballen me mbyllje ciklesh, ndërsa të tjerë me fillime të reja, sidomos në dashuri dhe punë.

Dashi

Java sjell energji në dashuri dhe mundësi për njohje të reja. Në punë duhet kujdes me vendimet e nxituara. Stresi duhet menaxhuar…

Demi

Kërkon stabilitet në ndjenja, por duhet të qartësojë çfarë do realisht. Në punë ka mundësi të mira, sidomos në marrëveshje. Kujdes me tensionet në fund të javës…

Binjakët

Vendime të rëndësishme në dashuri, madje edhe ndarje. Në punë situata përmirësohet gradualisht. Lodhia dhe stresi kërkojnë vëmendje…

Gaforrja

Mundësi për një histori të re dhe ndryshime pozitive në ndjenja. Në punë hapen horizonte të reja dhe udhëtimet favorizohen. Rritje personale dhe reflektim i brendshëm…

Luani

Energjia është e lartë dhe favorizon dashurinë dhe njohjet e reja. Në punë ka mundësi konkrete për ndryshim dhe zhvillim. Kujdes me shpërqendrimin…

Virgjëresha

Fillim jave i vështirë në dashuri, por situata përmirësohet. Në punë duhet durim dhe fokus. Ankthi dhe pagjumësia mund të ndikojnë…

Peshorja

Nevojë për ekuilibër në dashuri dhe vendime të rëndësishme. Në punë tensionet zgjidhen gradualisht. Qetësia emocionale është thelbësore…

Akrepi

E kaluara rikthehet dhe duhet lënë pas. Në punë vendime të rëndësishme kërkojnë përqendrim. Stresi dhe lodhja janë faktorë kryesorë…

Shigjetari

Dashuria kërkon qetësi dhe mirëkuptim. Në punë hapen mundësi të reja, sidomos përmes kontakteve dhe udhëtimeve. Nevojë për pushim…

Bricjapi

Tensione në dashuri dhe dëshirë për ndryshim. Në punë transformime dhe bashkëpunime të reja. Kujdes me financat dhe stresin…

Ujori

Njohje të reja dhe mundësi në dashuri. Në punë ide të qarta dhe ambicie të forta. Përmirësim i përgjithshëm i energjisë…

Peshqit

Mbyllje e historive të vjetra dhe qartësi në ndjenja. Në punë rritje dhe mundësi të reja. Kujdes me emocionet dhe shpenzimet…

Përmbledhje e javës

Java favorizon ndryshimet, vendimet dhe qartësinë. Shumë shenja do të lënë pas të kaluarën dhe do të fokusohen te mundësitë e reja, ndërsa suksesi do të vijë për ata që veprojnë me qetësi dhe vendosmëri.

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...