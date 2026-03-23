Luani – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Luani
DASHURIA: Në këtë periudhë vazhdon të marrësh mbështetje nga Dielli, i cili të jep qartësi mendore dhe rrit dëshirën për të jetuar ndjenjat. Parashikohen njohje të reja dhe mundësi për histori të reja dashurie, ose thjesht një dëshirë më e madhe për të dashur dhe për t’u përfshirë emocionalisht. Edhe një ndarje e mundshme mund të përjetohet si diçka pozitive, pasi je lodhur nga përpjekjet dhe tensionet me dikë që nuk të kupton dhe nuk i vlerëson nevojat e tua. Duhet të tregohesh i kujdesshëm në marrëdhënie me shenjat e Dashit dhe Ujorit.
PUNA: Është e rëndësishme të veprosh me logjikë dhe maturi, pasi kjo periudhë mund të të sjellë shumë mundësi të mira. Nëse ke një aktivitet të pavarur, duhet të jesh i vëmendshëm rreth datës 24, pasi mund të vijnë lajme interesante ose oferta të favorshme, si kontrata të reja. Bashkëpunimet e vjetra profesionale kanë nevojë për rishikim dhe përditësim në bazë të situatave të reja. Disa mund të ndryshojnë ose të qartësojnë më mirë marrëdhëniet me ortakët, pasi ndjen dëshirën për të transformuar shumë gjëra në aktivitetin tënd.
MIRËQENIA: Shpërqendrimi duhet mbajtur nën kontroll për të shmangur shqetësime të vogla. Energjia fizike do të jetë më e mirë në ditë të caktuara, sidomos gjatë fundjavës, ndaj përpiqu të shfrytëzosh këto momente për aktivitete që të japin forcë dhe balancë.
