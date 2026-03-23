Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Luani – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026
Transmetuar më 23-03-2026, 13:55

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.

Luani

DASHURIA: Në këtë periudhë vazhdon të marrësh mbështetje nga Dielli, i cili të jep qartësi mendore dhe rrit dëshirën për të jetuar ndjenjat. Parashikohen njohje të reja dhe mundësi për histori të reja dashurie, ose thjesht një dëshirë më e madhe për të dashur dhe për t’u përfshirë emocionalisht. Edhe një ndarje e mundshme mund të përjetohet si diçka pozitive, pasi je lodhur nga përpjekjet dhe tensionet me dikë që nuk të kupton dhe nuk i vlerëson nevojat e tua. Duhet të tregohesh i kujdesshëm në marrëdhënie me shenjat e Dashit dhe Ujorit.

PUNA: Është e rëndësishme të veprosh me logjikë dhe maturi, pasi kjo periudhë mund të të sjellë shumë mundësi të mira. Nëse ke një aktivitet të pavarur, duhet të jesh i vëmendshëm rreth datës 24, pasi mund të vijnë lajme interesante ose oferta të favorshme, si kontrata të reja. Bashkëpunimet e vjetra profesionale kanë nevojë për rishikim dhe përditësim në bazë të situatave të reja. Disa mund të ndryshojnë ose të qartësojnë më mirë marrëdhëniet me ortakët, pasi ndjen dëshirën për të transformuar shumë gjëra në aktivitetin tënd.

MIRËQENIA: Shpërqendrimi duhet mbajtur nën kontroll për të shmangur shqetësime të vogla. Energjia fizike do të jetë më e mirë në ditë të caktuara, sidomos gjatë fundjavës, ndaj përpiqu të shfrytëzosh këto momente për aktivitete që të japin forcë dhe balancë.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...