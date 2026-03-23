Bricjapi – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Bricjapi
DASHURIA: Planetët kërkojnë vëmendje maksimale në jetën sentimentale. Tensionet dhe nervozizmi duhet të mbahen nën kontroll. Nëse ajo që ndjen nuk të plotëson, mund të ndihesh i pakënaqur dhe të tundohesh të kërkosh alternativa të reja. Edhe nëse je në një lidhje, ideja e një aventure të re mund të të duket tërheqëse, të paktën në mendje. Nga data 30 situata përmirësohet, pasi Venusi fillon të jetë më i favorshëm për ndjenjat.
PUNA: Ka ndryshime në horizont, të cilat mund t’i pranosh ose t’i përballosh. Është momenti të rishikosh disa çështje financiare dhe strategji. Qielli është në përputhje me natyrën tënde, por kohët e fundit ke kuptuar se duhet të ndryshosh mënyrën e veprimit. Merkuri ndihmon në përshpejtimin e disa proceseve dhe projekteve. Bashkëpunimet janë në rritje dhe marrëveshjet e reja mund të jenë baza për zhvillime të rëndësishme në të ardhmen, sidomos nëse përfshin njerëz të rinj në planet e tua.
MIRËQENIA: Ndihesh i tensionuar dhe i shqetësuar, sidomos për shkak të shpenzimeve në shtëpi. Është e rëndësishme të ndërpresësh situatat që nuk të shërbejnë më, pasi kjo do të të ndihmojë të rikthesh qetësinë dhe ekuilibrin e brendshëm.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
