Peshqit – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Peshqit
DASHURIA: Në këtë periudhë je ti ai që dëshiron të vendosësh një kufi të qartë me historitë që nuk kanë më kuptim. Nuk ka vlerë të kërkosh shpjegime nga dikush që nuk dëshiron t’i japë. Merkuri në shenjën tënde ndihmon për sqarime dhe vendime të rëndësishme. Në disa raste mund të ketë ende diskutime me familjarë ose partnerin, sidomos për çështje financiare. Megjithatë, emocionet e tua po gjejnë drejtimin e duhur. Kujdes rreth datës 25, pasi ndonjë debat mund të krijojë vështirësi në komunikim në çift.
PUNA: Nëse po kërkon rritje profesionale, nuk është momenti të humbasësh kohë. Janë në horizont përgjegjësi të reja dhe kënaqësi nga puna. Fundi i javës dhe sidomos java e ardhshme do të jenë më të favorshme. Ke liri veprimi dhe mund të marrësh një ofertë apo një lajm të mirë. Situata ekonomike është e qëndrueshme, por shpenzimet për familjen ose shtëpinë mund të jenë të larta. Janë të favorizuar ata që prezantojnë projekte, si dhe autorët dhe shkrimtarët.
MIRËQENIA: Duhet të kujdesesh për ushqimin dhe të mbash një regjim të rregullt. Mund të mendosh edhe për një dietë të këshilluar nga një specialist. Të hënën dhe të martën mund të ndjesh pak shqetësime për shkak të ndikimit të Hënës. Koha e lirë duhet përdorur me kujdes dhe në mënyrë të dobishme. Marsi në shenjën tënde sjell energji të fortë, por edhe ndonjë tension emocional që duhet menaxhuar me kujdes.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
