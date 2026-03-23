Akrepi – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Akrepi
DASHURIA: Kujtimet e së kaluarës mund të të rëndojnë, sidomos nëse lidhen me persona që të kanë shkaktuar vështirësi. Është e rëndësishme të lësh pas atë që ka kaluar dhe të përqendrohesh te e ardhmja me më shumë qetësi. Ndjen nevojën për gjëra të reja dhe emocione të ndryshme, ndërsa historitë e vjetra nuk të tërheqin më. Megjithatë, nëse je beqar dhe ke mbyllur së fundmi një lidhje, nuk përjashtohet që dikush nga e kaluara të rikthehet, pikërisht në momentin kur po përpiqesh ta harrosh.
PUNA: Mund të ndihesh i pasigurt për rrugën që ke zgjedhur ose për atë që do të nisësh. Do të përballesh me një vendim të rëndësishëm që kërkon përqendrim të madh dhe maturi. Në fundjavë përqendrimi mund të jetë më i ulët, ndaj është më mirë të shmangësh konfliktet direkte dhe debatet e panevojshme.
MIRËQENIA: Stresi dhe lodhja janë problemet kryesore të kësaj periudhe dhe duhet të menaxhohen me kujdes. Është e rëndësishme të kujdesesh për trupin dhe të mos e teprosh me ngarkesën fizike apo mendore. Qetësia dhe pushimi janë thelbësore për të kaluar këtë fazë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
