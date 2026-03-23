Peshorja – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit në këtë përkthim ekskluziv të noa.al.
Peshorja
DASHURIA: Është momenti të jesh më konkret dhe të reflektosh mirë, sidomos nëse po mendon të nisësh një histori të re dashurie. Ironia mund të të ndihmojë të largosh ndjesitë negative dhe të përballosh situatat me më shumë lehtësi. Prej kohësh ndjen nevojën për ndryshime të rëndësishme në jetën sentimentale, dhe tani duket se dikush po i kupton më mirë nevojat e tua të brendshme. Kjo të jep mundësinë të nisësh ndryshimet që dëshiron për të ardhmen. Situata përmirësohet edhe më shumë kur Venusi nuk do të jetë më në kundërshtim.
PUNA: Ngadalë do të fillojnë të zgjidhen edhe çështjet më të vështira burokratike apo ligjore. Mund të hapen mundësi për bashkëpunime të reja profesionale dhe madje për krijimin e partneriteteve të reja në të ardhmen. Aktualisht mund të ndjesh tension që ndikon edhe në jetën familjare, duke të bërë të mendosh se disa probleme organizative janë të pazgjidhshme. Megjithatë, nga java e ardhshme situata do të fillojë të qetësohet dhe të marrë drejtimin e duhur.
MIRËQENIA: Është e rëndësishme të rikuperosh qetësinë e brendshme. Duhet të shmangësh nervozizmin, sidomos në mes të javës, pasi mund të rrisë ankthin. Mundohu të shpërqendrohesh me aktivitete që të japin kënaqësi, si dëgjimi i muzikës, piktura apo çdo gjë kreative që të ndihmon të ndihesh më mirë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
