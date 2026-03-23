Ujori – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e detajuar e shenjës tuaj astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Ujori
DASHURIA: Edhe njohjet e rastësishme janë të favorizuara në këtë periudhë. Është e rëndësishme të sqarosh çdo situatë të paqartë, sidomos nëse në dashuri ke çështje të mbetura pezull. Mos hezito të krijosh mundësi për takime të reja nëse dëshiron të tërheqësh vëmendjen e dikujt. Ngjarjet janë në favorin tënd dhe duhet të besosh te kjo periudhë pozitive. Megjithatë, nëse një lidhje është në krizë, nga java e ardhshme mund të bëhesh më mbrojtës dhe më i rezervuar.
PUNA: Ke nevojë për më shumë qetësi dhe distancë nga persona që mund të përpiqen të të pengojnë. Kjo periudhë është e favorshme për ata që kanë ambicie dhe synojnë arritje të mëdha. Hyn në një fazë të rëndësishme praktike, ku idetë dhe objektivat e tua bëhen më të qarta. Do të dish saktësisht çfarë kërkon dhe ku dëshiron të arrish, duke vepruar me më shumë vendosmëri.
MIRËQENIA: Energjia që merr në këtë periudhë të ndihmon të gjesh zgjidhje për problemet që të shqetësojnë. Nëse i drejtohesh një mjeku ose specialisti, mund të fillosh një trajtim të dobishëm. Ujori shpesh e neglizhon veten, por tani është momenti për t’u kujdesur më shumë. Ka mundësi për një përmirësim të përgjithshëm të gjendjes fizike dhe mendore.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
