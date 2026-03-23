Dashi – horoskopi javor i Paolo Fox 23 deri 29 mars 2026

Lexoni horoskopin javor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: parashikime astrologjike për javën nga 23 marsi deri më 29 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
DASHURIA: Në këtë periudhë ndihesh i pasigurt në raportet në çift dhe mund të vësh në diskutim disa lidhje. Nëse dikush nuk të bind më, ke tendencën të largohesh dhe të kërkosh diçka më të mirë. Megjithatë, Venusi sjell energji pozitive dhe dëshirë për të jetuar më intensivisht ndjenjat. Mund të lindin plane për të ardhmen dhe për beqarët parashikohen takime interesante. Është momenti të veprosh dhe të mos humbasësh mundësitë që të dalin përpara.
PUNA: Duhet të shmangësh vendimet e nxituara dhe projektet që nuk kanë bazë të fortë. Nuk është periudha për rreziqe të panevojshme. Nëse je në kërkim të një pune të re, mund të lëvizësh me më shumë liri, pasi ambicia rritet sidomos në fund të muajit. Dielli të jep këmbëngulje për të arritur objektivat, por është e rëndësishme të mos nxitohesh me propozime apo pritshmëri. Disa projekte që nuk të kënaqin duhet të mbyllen për t’i hapur rrugë të rejave.
MIRËQENIA: Rreth datës 26 mund të ndihesh më nervoz se zakonisht. Stresi dhe lodhja mund të ndihen, por nuk ka probleme serioze. Është e rëndësishme të gjesh mënyra për t’u çlodhur, si aktiviteti fizik në natyrë apo metoda natyrale për qetësim.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
