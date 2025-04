Ederson zbulon ritualin e tij të pabesueshëm: 361 ndeshjet me Manchester City i kam luajtur me të njëjtat… të brendshme

Në botën e sportit, veçanërisht në futboll, bestytnitë janë një dukuri e zakonshme. Shumë futbollistë kanë pranuar se gjatë karrierës së tyre kanë ndjekur rituale të veçanta për fat të mbarë. Trapattoni, gjatë Kupës së Botës 2002, u kap duke hedhur ujë të bekuar në fushë nga një shishe që e mbante me vete.

Maradona kishte zakon të hynte në fushë duke kërcyer mbi këmbën e tij magjike të majtë. Laurent Blanc, gjatë Botërorit të fituar nga Franca më 1998, puthte kokën e portierit Fabien Barthez para çdo ndeshjeje. Nuk mund të harrohet as varësia e Pippo Inzaghit nga biskotat “Plasmon”, të cilat i konsumonte para çdo ndeshjeje. Dhe lista vazhdon…

Në këtë listë mund të shtohet edhe rituali i veçantë që ka zbuluar portieri brazilian i Manchester City, Ederson, në programin "Match of the Day" të BBC-së. “Gardiani” i portës ka pranuar se i ka luajtur të gjitha, 361 ndeshjet me Manchester City, duke veshur të njëjtat të brendshme (mbathje).

"Kam vetëm një bestytni, e luaj çdo ndeshje me të njëjtat mbathje. Po, po, të njëjtat për 8 vite", – ka pranuar ai me një buzëqeshje përballë prezantuesit Shay Given, ish-portierit të Manchester City dhe kombëtares irlandeze. Ky i fundit, me humor, i është përgjigjur: "Nuk duhet të jenë në gjendje të mirë tashmë…"