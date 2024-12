Agjenti i Theo Hernandez konfirmon dëshirën për të qëndruar te Milani, zbulohet oferta e rinovimit

Francezi u la jashtë formacionit titullar në barazimin 0-0 kundër Genoa, me adoleshentin Alex Jimenez që u preferua në vend të tij. Kjo ndodhi në një moment të vështirë për Theo Hernandez, i cili po has vështirësi me formën e tij në fushë, nën drejtimin e Paulo Fonseca, deri tani.

Duke marrë parasysh se kontrata e tij skadon në qershor të vitit 2026, është folur gjithashtu për një pikë natyrale kthese lidhur me të ardhmen e francezit te Milani. Mediat raportojnë mbërritjen e agjentit të tij në Itali për një takim me drejtuesit kuqezinj lidhur me situatën e ish-lojtarit të Real Madridit.

Quilon mbërriti në “Casa Milan” për takimin e përmendur dhe foli me disa gazetarë që ndodheshin jashtë selisë së kuqezinjve, në pritje të tij. Komentet e tij u përcollën nga “MilanNews”.

Si shkoi takimi?

Ishte një takim mbi çështjet fiskale, mbi situatën fiskale mes Spanjës dhe Italisë.

A është diskutuar për rinovimin e Theo Hernandez?

Jo, por është një temë që ekziston. Do të flasim për të kur të vijë koha. Sot për sot mund të konfirmoj dëshirën e tij për të qëndruar te Milani.

5 milionë euro në sezon, plus bonuse. Ka frymë optimizmi – “Corriere dello Sport” bën një përmbledhje të situatës për rinovimin e Theo Hernandez. Pas përjashtimit nga formacioni titullar kundër Genoa, menaxheri i francezit vizitoi rezidencën e Milanit për të diskutuar situatën me klubin kuqezi.

Negociatat për zgjatjen e kontratës së Theos nuk kanë hyrë ende në fazën vendimtare, pavarësisht se dëshira është e njohur. Kontrata e ofruar përfaqësuesit të francezit parashikon një pagë neto prej 5 milionë eurosh në sezon, plus bonuse.

Kjo do të thotë që Hernandez, nëse e pranon ofertën, do të fitonte rreth 6 milionë euro në vit. Milani mendon se kështu mund ta bindë mbrojtësin ta zgjasë marrëveshjen, e cila skadon në qershor të vitit 2026.

Forma jo pozitive e Theos këtë sezon dhe mungesa e kërkesave të larta nga klube të tjera e bëjnë “Djallin” optimist për të arritur një marrëveshje me shifra që konsiderohen të përshtatshme për vlerën e lojtarit.