‘Një tension i pabesueshëm, çdo herë…’; zbulohet rituali i Ronaldos pas stërvitjeve me Juventusin

Cristiano Ronaldo gjithmonë synon maksimumin në çdo stërvitje, kërkon përsosmërinë në çdo detaj, por ta shohësh pas kulisave është një eksperiencë e veçantë. Impakti i Roberto Baronios me portugezin ka qenë shumë i fortë dhe trajneri mbeti pa fjalë kur pa se çfarë bënte Ronaldo në fund të çdo seance stërvitore. Ish-bashkëpunëtori i Andrea Pirlos tregoi gjithë rutinën e CR7, të mbushur me stërvitje, disiplinë dhe një vëmendje maniakale ndaj çdo detaji.

Në një intervistë për “TVPlay”, ish-lojtari, i cili u bashkua me stafin teknik të Juventusit në vitin 2020, u përball me kampionin e madh portugez dhe ritualet e tij pas çdo stërvitje. Ai shërbeu si asistenti i veçantë i Ronaldos për goditjet me kokë dhe çdo herë tensioni ishte në kulmin e tij për një aspekt të veçantë.

Pjesa më e çuditshme e aventurës së tij si bashkëpunëtor teknik te Juventus ishte padyshim stërvitja e portugezit. Dedikimi i Ronaldos e goditi aq shumë, saqë e la pa fjalë: "Një gjë që më bëri përshtypje ishte se ai donte të stërvitej për goditjet me kokë. Dëshironte që dikush nga ne t’i bënte një kros të butë në zonën e penalltisë, ai merrte vrapin dhe vendosej aty".

Për Baronion ishte një përgjegjësi e madhe, pasi presioni i gabimit ishte gjithmonë i pranishëm: "Shpesh më kërkonte mua ta krosja topin për të, por ishte tension i pabesueshëm çdo herë. Tensioni im ishte i lartë, sepse nëse ai ose unë gabonim, ishte problem.

Kur qëndroja në vend, nuk gaboja në krosime, por duhet të kishim tensionin e duhur për t’i bërë krosime Cristiano Ronaldos, sidomos kur ai nuk ishte vetëm, por ndoshta kishte edhe McKennie ose dikë tjetër për të bërë një sfidë. Nëse për aksident krosimi shkonte më mirë te McKennie sesa tek ai, ishte një dramë".

Më pas, Baronio tregoi një tjetër detaj mbi mbërritjen e tij te Juventusi. Në vitin 2020, ai u bë pjesë e stafit të Andrea Pirlos dhe në takimin e parë me klubin, i kërkuan të bënte njëfarë kufizimi në lidhje me Cristiano Ronaldon: "Kur mbërritëm te Juve me Pirlo dhe Tudor, klubi, duke pasur Ronaldo, na kërkoi formacionin që kishim në mendje.

Duhej ta nisnim nga Ronaldo dhe pastaj të shtonim të tjerët. Cristiano duhet të luante në pozicionin që donte, pastaj sistemonim të tjerët në formacion. Kështu duhej të funksiononte. Pra, nuk mund të ishte një 4-3-3 ose një 3-4-3, sepse duhej ta aktivizonim patjetër Ronaldon, një tjetër afër tij, dhe pastaj gjithë të tjerët".