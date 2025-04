‘Në Madrid janë të bindur…’ Nga stoli i bardhë, Davide Ancelotti ‘rilind’ mes La Liga-s dhe Arsenalit

Reali Madridi nuk bindi në fundjavë, por fitoi minimalisht. Dhe kjo mjafton për të qëndruar në garë, “kokë më kokë” me Barcelonën për titullin e La Liga-s deri në fund të sezonit. Kanë mbetur edhe 7 javë (ndeshje) dhe “Los Blancos” nuk dorëzohen, pavarësisht vështirësive, pas goditjes së marrë ndaj Arsenalit (3-0) dhe kartonit të kuq të hershëm të Mbappé kundër Alaves, që mund ta kishte kompromentuar fitoren 1-0.

Në konferencën për shtyp pas ndeshjes foli Davide Ancelotti, zëvendëstrajneri i madrilenëve, i cili zëvendësoi babain e tij Carlo (i pezulluar për shkak të akumulimit të kartonëve të verdhë): "Fitorja na jep besim, e dinim që nuk do të ishte e lehtë. Ajo që ndodhi gjatë ndeshjes e komplikoi disi situatën, por fakti që fituam na jep vetëbesim për atë që duam të ndodhë të mërkurën (ndaj Arsenalit)".

Për sa i përket përjashtimit të Mbappé me karton të kuq, që e la Real Madridin me 10 lojtarë në fushë për gati një orë, Davide shtoi: "Nuk kam folur me të pas ndeshjes. Kylian nuk është një djalë i dhunshëm, ai kërkoi falje dhe është i vetëdijshëm për atë që bëri. Ishte një ndërhyrje që e meritonte të kuqen, e pagoi çmimin për këtë. Shumë faulla të vegjël të pësuar gjatë lojës e çuan në një reagim të tillë, që nuk është i drejtë. Nuk po e justifikoj, por kjo ndodhi".

Të përmbysësh Arsenalin (3-0) apo të fitosh La Liga-n, cila është më e vështirë? Zv.trajneri i “Los Blancos” u përgjigj: "Të dyja janë të vështira, por do të përpiqemi t’i arrijmë të dyja. E dimë që duhet ta meritojmë, që nuk mjafton thjesht cilësia që kemi, teksa disa gjëra duhet të shkojnë në drejtimin e duhur. Sidoqoftë, të gjithë jemi të bindur që do të provojmë si në La Liga, ashtu edhe në Champions, deri në shansin e fundit".