Juventusi ‘fut në rreth’ Ardian Ismajlin. Do ta vëzhgojë sonte nga afër në Çeki-Shqipëri

Dëmtimi i Bremer dhe mbyllja e sezonit prej tij ka shtyrë drejtuesit e Juventusit të kthejnë sytë nga merkatoja e janarit. Emisarët e Giuntolit janë vënë në ndjekje të një zëvendësuesi ideal për mbrojtësin brazilian, duke piketuar shqiptarin Ardian Ismajli për këtë rol.

Kështu bën me dije sot gazeta torineze “Tuttosport”, e cila zbulon se shqiptari u vëzhgua nga afër edhe në ndeshjen e fundit, në “Olimpico”, ku u luajt Lazio-Empoli. Gjithashtu, Ismajli do të monitorohet me vëmendje të veçantë edhe këtë mbrëmje, me rastin e kualifikueses së Ligës së Kombeve, Çeki-Shqipëri, në Pragë.

Skautët bardhezinj vazhdojnë ta peshojnë vlerën e mbrojtësit shqiptar, i vlerësuar maksimalisht në mes të shtatorit, në Toskanë, gjatë ndeshjes Empoli-Juventus. Një sfidë e cila përfundoi pa gola, me qendërmbrojtësin e D’Aversa i cili e “futi në xhep” Vlahovicin.

Që aty ka lindur simpatia e Juventusit për mbrojtësin e kombëtares shqiptare, i cili mund të luajë në dy role të prapavijës, si mbrojtës qendror dhe i djathtë. Pra, një lojtar polivalent për trajnerin Thiago Motta.

Elementët që tërheqin në këtë rast përfshijnë anën ekonomike, por edhe fleksibilitetin e shqiptarit, fizikisht solid dhe i pajisur me një teknikë të mirë bazë. Me gjasë, Empoli, ku është shtyllë e skuadrës, ku tashmë ka mbajtur edhe shiritin e kapitenit, nuk do të bëhet pengesë e një operacioni të tillë, mjafton të marrë në këmbim shumën e kërkuar.

Klubi toskan nuk do t’ia mohojë mundësinë shqiptarit për të ecur përpara në karrierë. Giuntoli ka edhe nja dy muaj në dispozicion për të punuar në këtë pistë, në kërkim të zëvendësuesit e Bremer që në merkaton e janarit.