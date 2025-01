Një natë para ndeshjes, zbulohet dilema e madhe e Çekisë për përballjen me Shqipërinë

Çekia ka dilema në portë. Kjo është zbuluar nga konferenca për shtyp e çekëve në prag të ndeshjes me Shqipërinë, që luhet nesër ora 20:45.

Vetë trajneri ishte Ivan Hashek ishte ai që u pyet për situatën e portës.

Cila është situata sa i përket portierëve? “E keni vendosur se cili nga portierët do të luajë? “Jemi të qartë. Pasi kemi folur me trajnerin e portierëve. Portierët do e dinë në vazhdim kush do të luajë, kështu që nuk do e zbuloj tani”, u shpreh trajneri çek.

Matej Kovar, Antonin Kinski dhe Jedlicka janë portierët në dispozicion. Tashmë mbetet për t’u parë cili do mbrojë kundër Shqipërisë.