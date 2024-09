Pioli ia fillon sërish nga Arabia Saudite. Kontratë 2-vjeçare, bëhet trajner i CR7

Pas aventurës së tij të kënaqshme te Milani, Stefano Pioli largohet sërish jashtë Italisë. Trajneri emilian ia fillon sërish nga Al Nassr i Cristiano Ronaldos, klub i cili bëri njoftimin zyrtar në rrjetet sociale me një video dhe këngën e njohur “Pioli is on fire".

Trajneri Italian, i cili shkoi në selinë e kuqezinjve të mërkurën në mëngjes për të nënshkruar rezolutën (“Djalli” do të kursejë rreth 10 milionë euro bruto) ka nënshkruar një kontratë deri në vitin 2026, me opsion edhe për një sezon tjetër. Paga do të jetë 12 milionë euro neto së sezon, me bonuse.

Pra, nuk ka Serie A për vazhdimësinë e Piolit, i cili ishte kërkuar edhe nga Roma pas shkarkimit të Daniele De Rossi. Verdhekuqtë më pas iu drejtuan Ivan Juric, me ish-trajnerin 58-vjeçar të Interit, Bologna, Lazio dhe Milan, ndër të tjera, që do ta kërkojnë lavdinë në Arabinë Saudite. Pioli do të zërë vendin e portugezit Luis Castro, i liruar nga detyra pas një fillimi të komplikuar të sezonit.