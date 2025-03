Barella në rrugën drejt Kupës së Botës për Klube: Shpresoj të takoj Lobron James atje, është idhulli im

Gjatë një interviste për faqen zyrtare të FIFA-s, në prag të Kupës së Botës për Klube, mesfushori i Interit, Nicolò Barella, foli për ndjesitë e tij në lidhje me këtë turne, duke u ndalur edhe te pasionet sportive përtej futbollit:

"Sigurisht që do të jetë një përvojë e mrekullueshme, është diçka e re për mua, sepse nuk kam luajtur kurrë në një Kupë Bote për Klube. Pastaj, ky është i pari edicion me formatin e ri. Është diçka shumë e bukur, gjithashtu do të jetë një nga herët e para që do ta shoh Amerikën, pasi kam qenë atje vetëm për grumbullime dhe disa ditë. Është një eksperiencë e re, gjërat e reja janë gjithmonë të bukura".

Çfarë do të thotë të jetosh në një vend me kultura të ndryshme?

Sigurisht që është diçka e bukur, sepse zakonisht mund t’i shohim këto vende vetëm nëpër video nga stadiumet. Do të jetë e veçantë t’i përjetoj dhe ndiej emocionet e të mbështeturit ekipe nga kontinente të ndryshme. Nuk kam luajtur kurrë në një Kupë Bote, ndaj po e filloj me Kupën e Botës për Klube, kështu që do të jetë një emocion i madh dhe do ta shijoj në maksimum.

A e ndjek NBA-në?

Idhulli im është LeBron James, ndaj nëse do të kisha mundësinë, qoftë edhe vetëm për të parë një ndeshje të tij apo për ta takuar, pasi nuk e kam pasur kurrë rastin, do të më pëlqente shumë. Basketbolli i NBA është sporti amerikan që kam ndjekur më shumë. Do të më pëlqente të shihja qasjen e tyre ndaj ndeshjeve, kulturën e tyre sportive, qoftë edhe në futbollin amerikan apo bejsboll, për të parë se si i përjetojnë ato ndeshjet, momentet para sfidave, rutinën. Pse jo, ndoshta të marr disa frymëzime prej tyre.