Fitorja që e hidhëroi, Flick: E paguam shtrenjtë me dëmtimin e Olmos

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, pas fitores bindëse ndaj Osasunës, lavdëroi lojtarët e tij, por theksoi se duhet të qëndrojnë me këmbë në tokë: "Kjo është një rrugë e gjatë. Tani jemi me të vërtetë në një moment të mirë. Sidoqoftë, ka ende shumë ndeshje për t’u luajtur dhe ajo kundër Girona është më e rëndësishmja".

Trajneri gjerman vlerësoi paraqitjen e skuadrës së tij pas një pauze të vështirë për shkak të angazhimeve me kombëtaret: "Jam shumë krenar për lojtarët e mi. Nuk ishte dita më e mirë për ta luajtur këtë ndeshje, ne e paguam shtrenjtë me dëmtimin e Dani Olmos".

Flick la të kuptohet se sulmuesi spanjoll do të mungojë të paktën 15 ditë: "Olmo është i dëmtuar. Me këtë kalendar, dy javë janë shumë ndeshje, që mund t’i humbasësh".

Trajneri gjerman kritikoi sërish kalendarin, edhe pse Barcelona siguroi tri pikët: "Mendoj se duhet t’i dëgjojmë lojtarët dhe trajnerët. Në verë do të luhet Kupa e Botës për Klube, ‘Nations League’, kualifikueset e kombëtareve…, do të jetë shumë e lodhshme. Nuk mendoj se është diçka e mirë. Mund të fitohen shumë para, por për lojtarët do të jetë shumë e vështirë. Duhet të ndalemi dhe të reflektojmë për të mirën e tyre.

Tifozët duan që të jepet 100% dhe të shohin spektakël. Kur ndodhin gjëra të tilla, nuk e arrijmë dot nivelin që duhet. Nuk jam i vetmi që e mendoj këtë".

Barça mori tri pikë të rëndësishme për të mbetur në krye të renditjes së La Liga-s, vetëm tri pikë larg Real Madridit. Flick e vlerësoi shumë formën e mirë të katalanasve në këto muaj të fundit të sezonit: "Jemi shumë mirë. Tri pikë përpara, me një diferencë të lartë golash…, por ende mbeten 10 ndeshje për t’u luajtur. Jemi në një moment të shkëlqyer".