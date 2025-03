Shqipëria madhështore fiton thellë zgjedhjet! Berisha: Nuk integrohemi dot në BE me këto rroga e pensione qesharake

Tiranë, 15 mars 2025- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar për mediat se Shqipëria do të arrijë një fitore të thellë në zgjedhjet e 11 majit, duke theksuar entuziazmin e madh që ka parë tek shqiptarët, si në Shqipëri ashtu edhe në diasporë. Ai ka kritikuar ashpër kryeministrin Edi Rama për premtimet e tij lidhur me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, duke i quajtur ato si "përralla".

Berisha u shpreh se me rrogat dhe pensionet aktuale, Shqipëria nuk ka asnjë mundësi të integrohet në BE. Ai bëri thirrje që qytetarët të mbështesin fitoren e Partisë Demokratike, duke e quajtur këtë një hap të rëndësishëm për të ardhmen e vendit.

Sali Berisha tha: "Më 11 maj, Shqipëria madhështore do të realizojë fitore të thellë. Kam parë një entuziazëm të madh tek shqiptarët në Shqipëri dhe jashtë saj. Sa i përket premtimeve të Ramës për integrim në BE, janë përralla. Nuk ka asnjë shans që Shqipëria me këto rroga e pensione të hyjë në Bashkimin Europian."