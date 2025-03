Tiranë, 15 mars 2025 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka ftuar të rinjtë të mblidhen sot në një protestë kundër vendimit të qeverisë për mbylljen e platformës "TikTok" në Shqipëri. Berisha e ka cilësuar këtë akt si një formë censurë dhe një sulm ndaj lirisë së fjalës.

Thirrja e Berishës për protestë Në një deklaratë publike, Berisha ka ftuar qytetarët, veçanërisht të rinjtë, të protestojnë për të shprehur kundërshtimin ndaj ndalimit të TikTok. Ai theksoi se ky është një akt i intolerancës dhe frikës nga mendimi i lirë: "Të protestojmë kundër censurës. Edi Rama censuron, TikTok, mjetin aktualisht më modern, për shkak të intolerancës ndaj tij, duke prekur të gjithë shkollarët dhe të rinjtë. Protestoni nesër në orën 19:00 në sheshin ‘Skënderbej’ të Tiranës," tha Berisha.

Vendimi i qeverisë dhe reagimi i opozitës Vendimi i qeverisë për mbylljen e TikTok është kritikuar ashpër nga opozita, e cila e sheh si një akt censure para zgjedhjeve të 11 majit. Berisha akuzoi qeverinë për përdorimin e këtij vendimi për të kontrolluar informacionin dhe frikësuar qytetarët nga shprehja e mendimeve të tyre. Ai theksoi se ky është një akt i fanatizmit dhe frikës ndaj mendimit të lirë.

Detajet e protestës dhe siguria Protesta e thirrur nga Partia Demokratike do të zhvillohet sot, më 15 mars 2025, nga ora 19:00 deri në 21:00, para Kryeministrisë, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Policia ka marrë masa të rrepta sigurie, duke vënë në gatishmëri rreth 1,200 efektivë. Do të bllokohen rrugët që lidhen me bulevardin dhe do të ketë devijime në disa prej tyre. Për më tepër, janë vendosur kamera me rezolucion të lartë për të monitoruar dhe identifikuar çdo akt dhune.

Gjithashtu, forcat RENEA janë në gatishmëri për çdo situatë të mundshme. Policia është urdhëruar që të mos provohet nga protestuesit dhe të monitorohen ata persona që janë të njohur për veprime të dhunshme në protesta të mëparshme.

Përfundimi Protesta e sotme pritet të tërheqë shumë të rinj, ndërsa do të mbetet për t’u parë reagimi i qeverisë dhe i forcave të rendit për zhvillimin e saj. Pas kësaj, shumë qytetarë pritet të vazhdojnë të përdorin VPN për të shmangur bllokimin e TikTok, duke hapur një diskutim më të gjerë për lirinë e shprehjes në internet dhe pasojat e përdorimit të teknologjive të tilla.