Tragjike në një stadium në Britani/ Makina përplaset me gardh dhe tërheq zvarrë dy vajza të mitura, njëra humb jetën

Lancaster, 6 mars 2025- Një aksident tragjik ka ndodhur në një stadium në Britani, ku një makinë elektrike është përplasur në fushë gjatë stërvitjes dhe ka tërhequr zvarrë dy vajza të mitura. Policia ka konfirmuar se një vajzë 10-vjeçare ka ndërruar jetë, ndërsa një tjetër 8-vjeçare është dërguar në spital me plagë të lehta.

Incidenti ka ndodhur pasditen e së mërkurës, kur automjeti përplasi një gardh metalik dhe përfundoi në fushën e lojës. Autoritetet theksuan se nuk ka prova që sugjerojnë se ky ishte një veprim i qëllimshëm. Po ashtu, shoferi 40-vjeçar është arrestuar dhe ndodhet në paraburgim.

"Një 40-vjeçar nga Lancaster u arrestua me dyshimin se shkaktoi vdekjen nga drejtimi i rrezikshëm dhe mbetet në paraburgim. Hetimet janë duke vazhduar për zbardhjen e plotë të ngjarjes," tha policia.

Sipas dëshmitarëve, trajnimi për ekipin vendas Kendal United ishte duke u zhvilluar në momentin e aksidentit. Kryetari i Klubit Rugby Kendal, Dr. Stephen Green, shprehu pikëllimin e thellë për humbjen: “Mendimet tona janë me familjen dhe miqtë e fëmijës së zhdukur. Ne po bashkëpunojmë plotësisht me autoritetet dhe të gjitha ambientet e klubit do të qëndrojnë të mbyllura derisa hetimi të vazhdojë”.