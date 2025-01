Motta: ‘Benfica e meritoi, humbja është faji im’. Dhe pozicioni i tij bëhet delikat…

Thiago Motta nuk e fshehu zhgënjimin pas humbjes së rëndë në shtëpi ndaj Benfikës, në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve: "Në rast humbje, ne jemi të parët e pakënaqur. Ka gjëra që duhet t’i përmirësojmë shpejt, sepse të dielën kemi menjëherë një tjetër ndeshje.

Sot na mungoi finalizimi në zonën e fundit të fushës. Për pjesën tjetër nuk ka shumë për të thënë, sepse Benfika e meritoi fitoren. Ne nuk e merituam. Ata krijuan më shumë dhe ishin më konkretë se ne. Tani duhet të përmirësohemi shpejt, sepse të dielën na pret një sfidë tjetër e rëndësishme. Pjesa e parë ishte e vështirë, pavarësisht një rasti të rëndësishëm me Mbangula. Në pjesën e dytë bëmë më mirë, por jo sa duhet. Ata e merituan të fitonin.

Ka situata që duhet t’i menaxhojmë më mirë, veçanërisht kur pësojmë gol dhe mbetemi në disavantazh. Nuk bëmë siç duhet, sepse nëse arrin të krijosh dhe të finalizosh më mirë, kjo është gjithashtu një mënyrë për të mos i lejuar kundërshtarët të zhvillojnë lojën e tyre.

Duhet të ishim më të shpejtë në presion dhe të kishim mbulim më të mirë në mbrojtje. A jam i shqetësuar? Një humbje nuk na bën të lumtur. Kjo është e dyta dhe nuk jemi të kënaqur. Tani kemi vetëm një rrugë: të rikuperojmë dhe të provojmë të fitojmë".

Lidhur me gjendjen e Kalulu: "Do të shohim si është. Kur rrëshqiti, ndjeu një shtrëngim në pjesën e pasme të këmbës dhe shpresojmë që të mos jetë diçka serioze. Gjithçka tjetër do të tingëllonte si një justifikim. Kur humbet, duhet të përgëzosh kundërshtarin, të ndihesh keq dhe të reagosh".

Mbi merkaton: "Jemi të vëmendshëm për ta përmirësuar skuadrën, por nuk flas për merkaton pas një humbjeje. Jemi në linjë me projektin tonë, por nëse duam të përforcohemi, duhet të sjellim dikë që na ndihmon realisht dhe jo vetëm për numër. Kjo është filozofia jonë".