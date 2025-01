Venitet frika e madhe për Theo Hernandez, e dashura e tij shtatzënë del nga spitali

Një frymëmarrje lehtësimi për Theo Hernandez dhe partneren e tij Zoe Cristofoli. Dje, influencuesja bëri të ditur përmes Instagramit se mund të largohej nga spitali dhe se shtatzënia (po presin fëmijën e dytë, një vajzë) po zhvillohet shumë mirë:

"Pas ditësh të pafundme që kalova në spital, mund të largohem. Mund t’iu them vetëm faleminderit të gjithë djemve dhe vajzave të shkëlqyera të repartit të obstetrikës në spitalin ‘Busto A’. Faleminderit vërtet që më trajtuan si çdo nënë që vjen në repart.

Ishte shumë e bukur të shihje të rinj dhe të apasionuar. Unë dhe bebja në bark jemi mirë, ajo është shumë mirë. Mund të themi se nëna ishte ajo që kishte më shumë probleme. Ju përqafoj, është kaq bukur të dalim nga këtu".

Zoe Cristofoli ka qenë e shtruar në spital ditët e fundit, përmes rrjeteve sociale kishte shpjeguar arsyen: "Edhe pse kam qenë gjithmonë shumë e kujdesshme me gjithçka, ndodhin gjëra që janë të paevitueshme.

Sigurisht që do të ketë njerëz që do të gëzohen që unë po ndjej dhimbje në këtë botë që ka humbur çdo ndjeshmëri dhe është plot me zili. Sidoqoftë, unë jam këtu për t’ju thënë se nuk do t’u mbyllet goja atyre që dëgjojnë njerëzit çfarëdo pa u menduar.

Ju lutem, dëgjoni vetëm mjekun tuaj. Unë, pavarësisht të gjithave imunizimeve ushqimore, kam pasur një infeksion nga një bakter toksik që ndodhet kudo dhe ishte shumë i fortë".

Tani, frika ka kaluar dhe pas disa javësh, familja e tyre do të zgjerohet, pas lindjes së Theo jr. në vitin 2022.