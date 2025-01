Facebook heq ‘Fact Check’, Zuckerberg: Përpjekje për të përqafuar fjalën e lirë

Gjigandi i mediave sociale Meta njoftoi të martën një sërë ndryshimesh në politikat e tij të moderimit të përmbajtjes, duke përfshirë eliminimin e programit të tij të kontrollit të fakteve, në atë që Mark Zuckerberg tha se ishte një përpjekje për të përqafuar fjalën e lirë.

“Ne do të kthehemi te rrënjët tona dhe do të fokusohemi në reduktimin e gabimeve, thjeshtimin e politikave tona dhe rivendosjen e shprehjes së lirë në platformat tona Është koha të rikthehemi te rrënjët tona rreth lirisë së shprehjes. Po zëvendësojmë kontrolluesit e fakteve me "Shënime të Komunitetit," thjeshtojmë politikat tona dhe fokusohemi në reduktimin e gabimeve. Me padurim presim këtë kapitull të ri”, tha Zuckerberg në një video të postuar të martën në mëngjes.

Ndryshimet shënojnë një lëvizje të madhe për kompaninë mëmë të Instagram-it dhe Facebook-ut dhe pasojnë një seri ndryshimesh të tjera që kompania ka bërë në javët e fundit ndërsa Presidenti i zgjedhur Trump shkon në mandatin e tij të dytë më vonë këtë muaj.

Zuckerberg përmendi zgjedhjet e fundit si një forcë shtytëse në vendimin e kompanisë, duke fajësuar politikat qeveritare dhe mediat tradicionale si një prej faktorëve se pse Facebook dhe Instagram censuruan më shumë.

Përmes programit Fact Check, Facebook pajtoi palë të treta në 60 gjuhë të botës, përfshirë këtu edhe shqipen. Sipas këtij programi, palët e treta shërbenin si gjykata mbi postime, apo lajme që shpërndahej në platformë dhe më pas sinjalizonin Facebook, nëse lajmi ishte i rremë apo jo.

Në SHBA pati akuza se programi u përdor politikisht për të censuruar lajmet që lidheshin me Donald Trump.