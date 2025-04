OKB: Shqipëria, si Porto Riko dhe Xhamajka, përgjysmim të lindjeve. Dy shkaqet kryesore

Shqipëria drejt përgjysmimit të lindjeve deri në vitin 2054 – vendi mes zhvillimeve më drastike demografike në botë

Tiranë – Shqipëria po përballet me një nga transformimet më të forta demografike në rang global. Sipas projeksioneve të fundit të Kombeve të Bashkuara, gjatë periudhës 2024–2054, numri i lindjeve në vend pritet të përgjysmohet, duke e renditur Shqipërinë mes tre vendeve me rënien më të theksuar të lindshmërisë në botë, së bashku me Porto Rikon dhe Xhamajkën.

Të dhënat e brendshme nga INSTAT konfirmojnë këtë prirje alarmante:

Në vitin 2014 lindën rreth 35,700 foshnja

Në vitin 2024 lindën rreth 22,000, me një rënie prej 37% brenda një dekade

Deri në 2050, parashikohet që të lindin vetëm 10-11 mijë fëmijë në vit

Dy janë arsyet kryesore që po e çojnë Shqipërinë drejt rënies dramatike të lindjeve:

1. Normat e ulëta të fertilitetit te gratë në moshë riprodhimi

2. Emigracioni i lartë, veçanërisht i moshave të reja dhe në moshë lindjeje

Fertilitet në rënie të lirë

Indeksi sintetik i fertilitetit në Shqipëri ka rënë me ritme të frikshme:

1970: mbi 5 fëmijë për grua

2001: 2.1 (pra pikërisht në kufirin e zëvendësimit)

2019: 1.36

2022: 1.21

Në disa qarqe si Vlora dhe Korça, ky indeks ka rënë nën 1 fëmijë për grua – pra shumë më poshtë se minimumi i nevojshëm për zëvendësim të brezit. Ndërsa Kukësi, Dibra dhe Lezha mbajnë nivelet më të larta të lindshmërisë në vend.

Shqipëria renditet aktualisht ndër vendet me nivelin më të ulët të fertilitetit në Europë, duke lënë pas vetëm Spanjën (1.19) dhe Maltën (1.13).

Pasojat e kësaj rënieje?

Zvogëlim i popullsisë aktive dhe mungesë e fuqisë punëtore

Plakje progresive e popullsisë

Rritje e barrës sociale dhe ekonomike mbi brezat e rinj

Rrezik për zhvillimin ekonomik dhe sistemet e pensioneve në dekadat e ardhshme

Shkaqet sociale dhe ekonomike

Gratë shqiptare sot zgjedhin të lindin më pak për shkak të:

Shtyrjes së moshës së martesës

Fokusit te karriera dhe pavarësia personale

Kushtet ekonomike të vështira, që e bëjnë të pasigurt sjelljen në jetë të një fëmije

***

Rënia e lindjeve në Shqipëri nuk është më vetëm një trend statistik, por një sfidë kombëtare që kërkon masa të menjëhershme dhe strategji afatgjata. Ndërhyrjet për të përmirësuar kushtet ekonomike të familjeve, për të mbështetur nënat dhe për të frenuar emigracionin janë jetike për të mos lejuar që popullsia të zvogëlohet në mënyrë të pakthyeshme.