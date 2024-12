7 gjuajtje në portë, 6 gola. Interi me fitore ‘tenistike, Inzaghi: Ndihem krenar për lojtarët që drejtoj

Ishte i lumtur trajneri i Interit, Simone Inzaghi. Dhe nuk mund të ndodhte ndryshe pas fitores së madhe 6-0 në “Olimpico”, kundër Lazios. Ky është mendimi i trajnerit zikaltër për mikrofonët e “Inter TV”: "Zhvilluam një ndeshje të shkëlqyer. Në 25 minutat e para ishim të aftë të mos humbnim distancat, pastaj cilësia jonë doli në pah".

7 gjuajtje në portë, 6 gola. Interi perfekt me 47 gola më 2024: "Këto janë numra që duhet interpretuar dhe lexuar. Ne nuk duhet të ndalemi, sepse të gjithë po vrapojnë".

Kjo ndeshje çfarë tregon për gjendjen fizike?

Që jemi mirë, kemi përgatitur një ndeshje të shkëlqyer në 4 ditë. Ishte një rikthim i komplikuar pas Champions-it.

Sa e nevojshme ishte një fitore kaq e thellë?

E donim, ishte e rëndësishme. E arritëm me vrapim dhe vendosmëri. Nesër do të jemi sërish në punë për të përgatitur ndeshjen e radhës.

Sa po bëhet i rëndësishëm Lautaro?

Ishte i shkëlqyer, por do të flisja për grupin. Duhet të vazhdojmë kështu. Lautaro bëri një ndeshje të shkëlqyer, na ndihmoi shumë, fakti që nuk shënoi nuk është problem.

A do të kemi rotacion në portë?

Të enjten do të luajë me siguri Martinez, një portier i shkëlqyer, që e kemi dashur. Në këtë moment, me kaq shumë ndeshje, duhet t’i lëmë të pushojnë nga pak të gjithë. Ndoshta duhej t’i jepja hapësirë më herët. Të jesh portier tek Interi nuk është e thjeshtë, është përshtatur mirë dhe punon shumë. Shumë herë jam tunduar, por kemi përjetuar ndeshje të vështira me këtë renditje. Nuk i kam dhënë minutat që meriton, si edhe disa të tjerëve, por të enjten me siguri do të bëjë debutimin.

Morët jo pak kritika pas humbjes kundër Bayer Leverkusenit…

Ajo për të cilën jam më krenar është çfarë lojtarët japin në fushë. Ata kanë angazhim të jashtëzakonshëm dhe duke luajtur me këto ritme, duhet të japin gjithmonë maksimumin. Më tregojnë gjithmonë që e bëjnë këtë. E meritojnë të gjithë të luajnë, por unë duhet të bëj zgjedhje. U thanë shumë gjëra pas Leverkusenit, por fatmirësisht kam djem që japin gjithçka.