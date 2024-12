Calhanoglu: Sa bukur të kthehem në Leverkusen! Tek Interi kam ndryshuar gjithçka, përfshirë rolin tim

Hakan Calhanoglu, mesfushori i Interit, por me të kaluar te Bayer Leverkuseni, ka folur për “Sky Sport” në prag të ndeshjes së sotme në Champions League: "Është bukur të kthehem këtu, është hera e parë si kundërshtar. Jam i lumtur që përballem me ish-skuadrën time, kam shumë emocione brenda vetes".

Nga ‘trekuartist’ në ‘regjisor’, a ka ndryshuar roli juaj gjatë këtyre viteve?

Te Leverkuseni luaja si ‘trekuartist’, ndonjëherë edhe në krah. Sot ndihem mirë në rolin e ‘regjisorit’. Falënderoj trajnerin Inzaghi që më vendosi në këtë pozicion të ri. Kam punuar për t’u përmirësuar si ‘regjisor’ dhe sot ndihem rehat.

Sa ka ndryshuar Bayer Leverkuseni sot?

Është ndryshe, sepse ka bërë një progres shumë të rëndësishëm. Trajneri Xabi Alonso e mori skuadrën në një moment të vështirë dhe e çoi deri te fitimi i kampionatit. Pres një sfidë të bukur.

Si është gjendja e Interit?

Ndihemi mirë, jemi aty ku e meritojmë. Kemi luajtur kundër disa prej ekipeve më të mira europiane, si Arsenal, Leipzig dhe Manchester City. Tani na pret Leverkuseni. E dimë që nuk do të jetë një ndeshje e lehtë, por kemi objektiva të rëndësishëm në mendje. Do të hyjmë në fushë për tri pikët dhe do të japim gjithçka.