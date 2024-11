Habit ish-futbollisti i Interit: Trajneri Cuper gaboi, duhej ta kishte lejuar Ronaldon të hante më shumë

Pseudonimi "El Gordo" për Ronaldo Nazario nuk ka ardhur nga asgjëja. Sulmuesi brazilian fitoi një famë gjatë karrierës si futbollist profesionist për shkak të thashethemeve rreth peshës së tij dhe mungesës së profesionalizmit në disa aspekte, por askush nuk dyshoi për talentin e jashtëzakonshëm që posedonte. Ishte një problem që u përkeqësua me kalimin e viteve, por edhe në periudhën e tij tek Interi, kur ishte vetëm 21 vjeç, flitej për shijen e ushqimit dhe argëtimin e brazilianit.

Stéphane Dalmat, i cili qëndroi me sulmuesin për dy vite në Itali, foli në një intervistë me "Calcio Time" për ish-lojtarin e Real Madridit dhe si ishte marrëdhënia me Héctor Cúper, trajnerin e Interit në atë kohë: "Nuk kishte asnjë lidhje mes tyre, aspak. Nuk flisnin, nuk komunikonin. Diskutuan që në fillim për problemet e peshës dhe taktikat. Sidoqoftë, gjithmonë e them: kur ke një lojtar si Ronaldo, çfarë mund të thuash përveç se t’i lësh të bëjë çfarë të dojë brenda dhe jashtë fushës".

Ish-mesfushori e pranoi se trajneri argjentinas gaboi me mënyrën e trajtimit të yllit brazilian dhe nuk arriti ta menaxhonte si duhej: "Ishte vetëm një mundësi që ta linte të qetë dhe të priste që ai të shënonte për të zgjidhur ndeshjet. Do të duhej ta kishte lejuar të hante më shumë dhe të priste që të shpërthente në ‘San Siro’. Cúper ishte një trajner i shkëlqyer, por ky ishte gabimi i tij".

Ronaldo Nazario ka luajtur 68 ndeshje me Interin, në të cilat ka shënuar 49 gola dhe ka dhënë 8 asiste. Numra që mund të kishin qenë edhe më të mirë nëse nuk do t’i kishin ndodhur dëmtimet shumë të rënda. Ai ka luajtur nën drejtimin e Cúper në sezonin e fundit në “San Siro” dhe, siç tregon Dalmat, gjërat nuk shkuan siç priste. Për pasojë përfundoi duke kaluar në “Santiago Bernabéu”.

Ish-mesfushori e shfrytëzoi gjithashtu mundësinë për të komentuar aktualitetin e Interit. Dalmat shprehu admirimin e tij të madh për Calhanoglu, i cili po kalon një formë të shkëlqyer: "Ai është mesfushori më i mirë i ekipit. Nëse ai shkëlqen, gjithë të tjerët luajnë mjaft mirë. Turku ka një aftësi të madhe për ta centralizuar lojën dhe për të marrë kontrollin e mesfushës. Ai ma tërhoqi vëmendjen më shumë se gjithkush tjetër".

Ai u deklarua edhe adhurues i çiftit të sulmit zikaltër: "Mendoj se çifti Lautaro-Thuram është më i forti dhe i konsoliduari në Europë. Këtë sezon, Marcus e ka filluar pikërisht siç e mbylli sezonin e kaluar. Jam i bindur se ai mund të përmirësohet akoma më shumë, mund të bëhet edhe më i fortë dhe të pushtojë renditjen e golashënuesve më të mirë të Serie A".