Vrasja mes shqiptarëve në Selanik, autori merr 13 vjet burgim

GREQI- Një 46-vjeçar shqiptar është dënuar me 13 vite e dy muaj burg nga një Gjykatë në Selanik, për vrasjen e një bashkatdhetari të tij 50-vjeçar vitin e kaluar.

Konflikti mes tyre ndodhi pranë një karburanti në zonën e Analipsi, Selanik, në 13 korrik 2023.

Siç doli nga procesi, viktima dhe i akuzuari njiheshin me njëri-tjetrin dhe mbanin marrëdhënie miqësore. Në ditën fatale, ora 13.30, ata fillimisht u grindën në një kafene dhe më pas secili u fut në automjetet e tyre. Viktima është ndalur me automjetin e tij në një pikë karburanti pak metra më tutje, por i akuzuari e ka ndjekur me veturën e tij.

Aty viktima, teksa ndodhej jashtë makinës së tij, është përfshirë me autorin, ndërsa ai ndodhej brenda automjetit të tij.

Shkaku?

Shkaku i vrasjes duket se ka qenë dyshimi i viktimës se i pandehuri flirtonte me partneren e tij.

Ndërkohë në dëshminë e tij, 46-vjeçari thotë se e kishte vrarë për vetëmbrojtje për shkak se ai ka bërë një lëvizje kërcënuese ndaj tij, duke e goditur me duar dhe çelësa.

“Më kërcënoi, më shantazhoi, më shau…. Ngrita armën për ta trembur, qëllova për ta frikësuar,” tha ai.

Po ashtu mediat greke shkruajnë se gjatë procedurës së provave është shfaqur edhe video nga kamera e sigurisë në vendngjarje, e cila ka kapur të gjithë ngjarjen.

Një punonjës i pikës së karburantit, duke dëshmuar në cilësinë e dëshmitarit në gjykatë, tha se ngjarja ka zgjatur rreth 3-4 minuta dhe se i pandehuri ka qëlluar tre herë, ku plumbi i fundit ka arritur përfundimisht dhe ka plagosur për vdekje 50-vjeçarin.

Duke kërkuar falje, i akuzuari ka pohuar se viktima e ka sulmuar i pari, pasi ai e pështyu dhe e ka goditur me çelësat që mbante në dorë, ndërsa ka qëlluar tre herë.

“E nxora armën për ta frikësuar dhe e qëllova. Herën e fundit kam qëlluar pa pamje. E godita aksidentalisht. E bleva armën për qëllime mbrojtjeje. Po të doja ta vrisja, do ta kisha bërë që në momentin e parë që kam qëlluar”, ka thënë ndër të tjera ai.

I pyetur nga gjykata për arsyet pse viktima e ka sulmuar, ai në mënyrë karakteristike tha: “Ne kishim shkuar në një festë dhe më pas më akuzoi se po flirtoja me gruan e tij. Më tha “ti e di çfarë do të të bëj”, se do të më vrasë mua dhe fëmijët e mi”.