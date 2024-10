Dy deputetë braktisin Kurtin, lind poli i ri politik në Prishtinë

Deputetet Eman Rrahmani dhe Visark Korenica kanë vendosur të largohen nga radhët e partisë për të krijuar listën e re të familjes. Tkurret partia më e madhe në Kosovë, ajo e Vetëvendosjes së kryeministrit Albin Kurti.

Dy deputetë të saj, Eman Rrahmani dhe Visar Korenica kanë vendosur të shkëputen nga radhët e partisë për të krijuar Listën e re për Familjen, që do të garojë në zgjedhjet e 9 shkurtit në koalicion me Partinë e drejtësisë së Ferid Aganit dhe AKR e Behgjet Pacollit.

Dy deputetët kanë qenë të zëshëm kundër Kodit Civil që sipas tyre cenon familjen, ndërsa përmendën si arsye për largimin edhe koefiçentin e pagave dhe nepotizmin.

Rramani theksoi më tej se angazhimin si deputet do ta vazhdojë si më para, se do të mbështesë iniciativat e “dobishme” dhe do të kundërshtojnë ato të që janë të “dëmshme” për qytetarët e Kosovës".

Rrahmani tha se pjesë e koalicionit do të jenë edhe personalitete publike.