Theo Hernandez dhe Rafa Leao shkaktojnë ‘tërmet’ te Milani, klubi kuqezi ‘mbyll njërin sy’…

Milani mbërrin në pushimin e parë sezonal (për shkak të ndeshjeve të kombëtareve) me krizë loje dhe rezultatesh, si dhe një rast delikat për ta menaxhuar. Sepse, pavarësisht deklaratave të bëra menjëherë nga protagonistët, ajo që ndodhi gjatë ndeshjes ndaj Lazios bëri shumë bujë.

Distanca e mbajtur nga Theo Hernandez dhe Rafa Leao krahasuar me pjesën tjetër të grupit kuqezi (kur skuadra po freskohej, po pinte ujë) nuk mund të kalonte pa u vënë re. Disa madje pyesin nëse Milani do të vendosë gjoba për dy lojtarët.

Përgjigja është jo. Theo Hernandez dhe Rafa Leao nuk do të gjobiten për këtë rast. Një “incident” të cilin, për më tepër, vetë Fonseca e mbylli publikisht në fillim: "Nuk ka asnjë problem, mendoj se Theo e ka shpjeguar tashmë. Nuk duhet të krijojmë asnjë problem, këtë javë fola me lojtarët që pranuan zgjedhjen time taktike.

Nuk është problem. Unë isha i përqendruar dhe nuk e pashë që ata ishin aty, por mendoj se Theo shpjegoi pse ndodhi ashtu. Ne nuk krijojmë probleme, sepse nuk ka të tilla. Përgjigja e lojtarëve ishte e mirë, nuk duhet të krijojmë probleme kur nuk ka. Nuk është se dua të justifikoj askënd, por për momentin nuk ka asnjë problem".

Zlatan Ibrahimovic nuk ishte i pranishëm në “Olimpico”, mbasi po shijon një periudhë pushimi pas përpjekjeve të tij në merkato. Presidenti Gerry Cardinale ishte aty, pasi kishte fluturuar drejt Italisë për “Monza GP”. Ai ishte i pranishëm në tribuna, të shtunën në mbrëmje. Edhe Cardinale e pa me sy nga afër atë që ndodhi, ndaj vendosi ta mbyllë çështjen pa pasoja të mëtejshme.

Ndërkohë, dy lojtarët nuk do të jenë të pranishëm në “Milanello” në ditët në vijim, por me një justifikim më se të vlefshëm. Theo Hernandez do t’i përgjigjet thirrjes së Francës, e angazhuar në Ligën e Kombeve edhe kundër Italisë.

E njëjta situatë edhe për Rafa Leao, i cili do të mbrojë ngjyrat e Portugalisë kundër Kroacisë dhe Skocisë. Mbetet për t’u parë nëse me kthimin e tyre nag kombëtaret, Fonseca do të vendosë t’i hedhë në fushë që në fillim ndaj Venezia, apo do të bëjë të njëjtën zgjedhje si ndaj Lazios.