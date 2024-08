Horoskopi i Paolo Fox, e mërkurë 28 gusht 2024 për të 12 shenjat e zodiakut

Horoskopi i Paolo Fox për këtë të martë 27 gusht 2024 është një mundësi për t’u informuar për të reja që lidhen me botën e astrologjisë, tranzitet e planetëve të rëndësishëm dhe ngjarjet më me ndikim astral.

Çdo ditë astrologu i dashur italian publikon pasqyrën astrologjike për dashurinë, punën dhe shëndetin për të dymbëdhjetë shenjat e zodiakut që sillen nga noa.al përmes transkriptimit të transmetimit radiofonik në radio Lattemiele.

Dashi: Sipas horoskopit të Paolo Fox nesër do ta keni Hënën në disonancë, me pasojë për t’ju bërë të ndiheni pak të lodhur ose nervozë. Për këto orë do të dëshironi të ngadalësoni ritmin, të rimbushni bateritë në funksion të një shtatori që premton të jetë plot me sfida të rëndësishme.

Demi: Shtatori është afër: një muaj që do t’i vendosë shumë të lindur nën shenjën Demi me kurrizin pas murit: nëse një marrëdhënie nuk funksionon, do të jetë e lehtë të vendosni t’i jepni fund. Në planin e punës, nevoja për të ndryshuar atë që është e gabuar po rritet.

Binjakët: Nesër do të gjeni një entuziazëm të madh, atë që ju ka munguar gjatë javëve të fundit. Gushti ishte një kohë reflektimi dhe hezitimi sesa veprimi. Tani po kthehet dëshira për t’u rikthyer në lojë, duke bërë diçka të re.

Gaforrja: Nesër dhe pasnesër Hëna në shenjën tuaj do t’ju japë intuitë të mirë dhe frymëzime të veçanta. Muajt ​​e fundit keni ndryshuar disa ide për punën dhe jetën emocionale, keni marrë vendime të ndryshme se në të kaluarën. Është koha për t’i vënë ato në veprim.

Luani: Nesër do të jetë një tjetër ditë premtuese. Tensionet që përjetuat fundjavën e kaluar tashmë do të jenë një kujtim i largët. Tani e tutje do të mund t’i lini vend të gjitha dëshirave tuaja në funksion të një shtatori që do t’ju japë suksese të papritura.

Virgjëresha: Siç parashikon horoskopi i Paolo Fox, nesër do të jetë një ditë e vlefshme për të filluar një rikuperim, si në punë ashtu edhe në dashuri. Jupiteri në disonancë kërkon gjetjen e zgjidhjeve për një problem juridik ose ekonomik.

Peshorja: Pas disa orësh Afërdita do të hyjë në shenjën tuaj: jeta personale dhe sentimentale do të kenë një shtysë të re. Beqarët dhe ata që janë të ndarë mund ta gjejnë sërish dashurinë në një mënyrë krejt të papritur. Një periudhë interesante në jetën tuaj pritet të fillojë.

Akrepi: Projektet e reja do të kenë një zhvillim të lumtur dhe të papritur midis shtatorit dhe tetorit. Këto yje do t’ju vënë në qendër të një revolucioni të madh që do t’ju japë kënaqësi dhe gëzim. Mos i nënvlerësoni njohjet që do të keni në orët e ardhshme.

Shigjetari: Nesër yjet do t’ju këshillojnë të distancoheni nga disa njerëz dhe situata që nuk janë të duhura. Në fund të fundit, ju nuk e njihni hipokrizinë nga natyra dhe nuk dini të vishni një fytyrë tjetër nëse nuk ju pëlqen një situatë.

Bricjapi: Sipas horoskopit të Paolo Fox nesër yjet do t’ju ftojnë të mos nxisni polemika të reja në dashuri. Tranziti i ri i Venusit do të nxjerrë në plan të parë punën, në dëm të ndjenjave. Do të duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm nga pikëpamja sentimentale.

Ujori: Nesër dashuria do të rikthehet në epiqendër. Kushdo që vazhdon një marrëdhënie të paplotësuar mund të vendosë t’i japë fund. Edhe beqarët më të ngurtësuar ose ata që kanë përjetuar zhgënjim mund të kenë një takim që do t’i përfshijë papritur.

Peshqit: Pas një gushti mjaft zhgënjyes në dashuri, mund të nisnin përçapjet përsëri. Çiftet më të forta i kanë mbijetuar Venusit të kundërt, por tani e tutje do të duhet të punojnë për të rikuperuar pak intimitetin e humbur.

