Irani i përgjigjet Trampit: Nuk bëjmë negociata të kota, pranoni 5 kushtet tona

Pak orë pasi Presidenti amerikan Donald Trump bëri thirrje që Irani të pranojë një marrëveshje me 15 pika të ofruar prej tij, Irani ka reaguar duke deklaruar se nuk ka ndërmend të futet në negociata të kota dhe i bëri thirrje Trampit që të pranojë kushtet e shtetit iranian.
Sipas ParsToday dhe agjencisë tjetër të lajmeve Fars, zyrtari i lartë politik dhe i sigurisë i tha një gazetari të Press TV: “Irani do ta përfundojë luftën në një kohë që vendos vetë dhe vetëm nëse përmbushen kushtet që ai vendos, dhe nuk do ta lejojë Trumpin të përcaktojë fundin e luftës”.
Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar negociata me Iranin përmes kanaleve të ndryshme diplomatike dhe gjithashtu kanë paraqitur propozime që për Iranin janë arrogante dhe nuk korrespondojnë me realitetin e humbjes së Amerikës në fushën e betejës.
15 kushtet e Donald Trump për përfundimin e konfliktit me Iranin
Irani i ka vlerësuar këto propozime si në dy rastet e mëparshme (negociatat e pranverës së vitit të kaluar dhe dimrit të këtij viti) dhe i konsideron ato një mashtrim për të rritur tensionin, pasi në të dyja rastet e mëparshme, Amerika nuk kishte qëllim të vërtetë për të negociuar dhe Irani u sulmua ushtarakisht, tha zyrtari.
Irani i është përgjigjur kështu negativisht propozimit amerikan, i cili u dorëzua përmes njërit prej ndërmjetësve miqësorë në rajon.
Teherani thotë se është gati të vazhdojë mbrojtjen dhe t’i japë goditje të forta armikut. Kjo mbrojtje do të vazhdojë derisa të përmbushen këto kushte:
1- Të marrë fund agresioni dhe terrori nga armiku.
2- Duhet të krijohen kushte objektive dhe konkrete në mënyrë që lufta të mos përsëritet më.
3- Pagesa e dëmeve dhe dëmshpërblimet e luftës duhet të garantohen dhe të përcaktohen qartë.
4- Fundi i luftës duhet të zbatohet në të gjithë rajonin në të gjitha frontet dhe në lidhje me të gjitha grupet e rezistencës që morën pjesë në këtë luftë.
5- Ushtrimi i sovranitetit iranian mbi Ngushticën e Hormuzit është dhe do të jetë e drejta qenësore dhe ligjore e Iranit, si dhe një garanci për zbatimin e detyrimeve të palës tjetër, dhe duhet të njihet zyrtarisht.
Këto kushte të palës iraniane janë të veçanta nga kërkesat e paraqitura palës tjetër në raundin e dytë të negociatave në Gjenevë (disa ditë para sulmit të SHBA-së dhe Izraelit në mars).
Irani ka njoftuar të gjithë ndërmjetësit që janë shfaqur me mirëbesim në këtë drejtim se armëpushimi do të ndodhë kur të pranohen kushtet e Iranit dhe nuk do të zhvillohen negociata para plotësimit të këtyre kushteve.
"Ne do të vazhdojmë të mbrohemi derisa të përmbushen kushtet e lartpërmendura, dhe Irani do ta përfundojë luftën kur të vendosë vetë, jo kur Trump të ketë ndërmend që ajo të përfundojë", tha zyrtari i lartë iranian.
Çfarë dimë dhe çfarë nuk dimë rreth negociatave të luftës me Iranin
