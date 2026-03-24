15 kushtet e Donald Trump për përfundimin e konfliktit me Iranin

Administrata e presidentit Donald Trump i ka paraqitur Iran një paketë të gjerë kushtesh për përfundimin e luftës, sipas raportimeve të transmetuesit izraelit Channel 12, që citon burime të njohura me negociatat.
Këto kërkesa përfshijnë objektivat kryesore të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në konflikt.
Kërkesat kryesore të SHBA-ve ndaj Iranit:
Çmontimi i kapaciteteve bërthamore ekzistuese Angazhim për të mos zhvilluar armë bërthamore Ndalimi i pasurimit të uraniumit në territorin iranian Dorëzimi i rezervave të uraniumit të pasuruar (~60%) te Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) Çmontimi i objekteve bërthamore në Natanz, Isfahan dhe Fordo Qasje e plotë dhe transparencë për IAEA në territorin iranian Heqja dorë nga mbështetja për grupet aleate në rajon Ndalimi i financimit, drejtimit dhe armatosjes së këtyre grupeve Mbajtja e Ngushticës së Hormuzit të hapur si korridor i lirë detar Kufizimi i programit të raketave balistike në rreze dhe sasi Përdorimi i raketave vetëm për vetëmbrojtje
Çfarë përfiton Irani sipas raportit:
Heqja e plotë e sanksioneve ndërkombëtare Mbështetje amerikane për zhvillimin e programit civil bërthamor Heqja e mekanizmit “snapback” për rikthimin automatik të sanksioneve
Procesi dhe shqetësimet izraelite
Administrata Trump po propozon një armëpushim njëmujor fillestar për të nisur negociatat, por kjo skemë ka shqetësuar Izraelin, i cili frikësohet se një marrëveshje e shpejtë mund t’i japë Iranit avantazh në përfundimin e konfliktit. Sipas burimeve, këshilltarët e afërt të Trump, përfshirë Jared Kushner dhe Steve Witkoff, po promovojnë një proces që nis me armëpushim dhe vijon me negociata të detajuara.
Channel 12 thekson se “skenari i një marrëveshjeje të shpejtë dhe të paqartë po shkakton shqetësim në nivelin politik dhe të sigurisë në Izrael”.
