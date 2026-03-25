Çfarë dimë dhe çfarë nuk dimë rreth negociatave të luftës me Iranin

Praskenat e një marrëveshjeje të paqartë – çfarë fshihet pas deklaratave për negociata mes Iranit dhe SHBA?
Situata rreth negociatave për përfundimin e konfliktit mes Iranit dhe SHBA mbetet e paqartë, me deklarata kontradiktore dhe zhvillime që nuk japin një drejtim të qartë.
Çfarë dihet deri tani
Administrata amerikane ka përgatitur një plan me 15 pika për një rrugëdalje nga konflikti, i cili është dërguar në Iran përmes ndërmjetësve nga Pakistani. Vende si Pakistani, Egjipti dhe disa shtete arabe të Gjirit po përpiqen të ndërmjetësojnë bisedime, por përpjekjet janë ende në fazë fillestare.
Presidenti Donald Trump ka deklaruar se negociatat po ecin përpara dhe se ekziston mundësia e një marrëveshjeje të shpejtë. Një nga objektivat kryesore është rihapja e ngushticës së Hormuzit, e cila është jetike për transportin global të naftës.
Në të njëjtën kohë, SHBA po rrit praninë ushtarake në rajon, duke dërguar mijëra trupa shtesë, ndërsa tensionet në terren vazhdojnë.
Çfarë nuk dihet
Irani mohon kategorikisht që po zhvillohen negociata dhe deklaron se do të vazhdojë qëndrimin e tij pa kompromis. Nuk është e qartë kush mund të përfaqësojë realisht Iranin në një marrëveshje, pasi struktura e pushtetit është komplekse dhe e fragmentuar.
Gjithashtu, mbetet e paqartë nëse deklaratat e SHBA-së për progres janë reale apo pjesë e një strategjie për të fituar kohë, ndërsa forcat ushtarake pozicionohen në rajon.
Pikat kryesore të diskutimit
Një marrëveshje e mundshme mund të përfshijë kufizime mbi programin bërthamor të Iranit, përfshirë çështjen e uraniumit të pasuruar, por kjo është një pikë ku Irani ka refuzuar më parë çdo kompromis.
Një alternativë më e thjeshtë do të ishte një armëpushim dhe rihapja e rrugëve tregtare, por edhe kjo nuk është e sigurt, pasi pala iraniane ka kërkuar një përfundim të plotë të konfliktit dhe jo vetëm ndalim të përkohshëm.
Roli i Izraelit
Izraeli nuk është pjesë e drejtpërdrejtë e këtyre përpjekjeve për negociata dhe ka deklaruar se do të vazhdojë veprimet e tij. Kjo e bën edhe më të vështirë arritjen e një marrëveshjeje të shpejtë.
Aktualisht, situata mbetet e paqartë dhe e tensionuar. Ndërsa flitet për negociata, në terren zhvillimet tregojnë një përshkallëzim të situatës. Ende nuk është e qartë nëse palët janë realisht pranë një marrëveshjeje apo nëse gjithçka është pjesë e një strategjie më të gjerë politike dhe ushtarake.
