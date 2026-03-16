Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Horoskopi javor i Paolo Fox (16–22 mars 2026): Çfarë sjellin yjet për të 12 shenjat e zodiakut
Transmetuar më 16-03-2026, 16:07

Java që nisi po sjell ndryshime interesante për shumë shenja të horoskopit. Disa do të përballen me vendime të rëndësishme në dashuri dhe punë, ndërsa të tjerat do të ndiejnë energji të re dhe mundësi për të nisur projekte apo marrëdhënie të reja. Ja çfarë parashikojnë yjet për çdo shenjë të zodiakut gjatë kësaj jave.

Dashi

Venusi në shenjë sjell takime të rëndësishme dhe mundësi për të forcuar marrëdhëniet, ndërsa në punë fillojnë të shfaqen rezultatet e përpjekjeve të fundit.

Lexoje të plotë këtu

Demi

Kjo javë kërkon qartësi në marrëdhënie dhe përqendrim në punë, ndërsa disa njohje të reja mund të kthehen në histori të rëndësishme dashurie.

Lexoje të plotë këtu

Binjakët

Ngadalësime në projekte dhe disa tensione në punë mund të krijojnë nervozizëm, por në dashuri nuk mungojnë emocionet.

Lexoje të plotë këtu

Gaforrja

Energjia dhe kreativiteti në punë rriten, ndërsa në dashuri kërkohet më shumë qartësi për të kuptuar drejtimin e një marrëdhënieje.

Lexoje të plotë këtu

Luani

Venusi në favor sjell emocione dhe takime interesante, ndërsa në punë rikthehet vetëbesimi për të çuar përpara projekte të rëndësishme.

Lexoje të plotë këtu

Virgjëresha

Ndjenjat kërkojnë më shumë vëmendje, ndërsa në aspektin profesional fillon një periudhë më e qartë për vendime dhe projekte të reja.

Lexoje të plotë këtu

Peshorja

Ngjarjet e fundit të shtyjnë të reflektosh për marrëdhëniet dhe për zgjedhjet profesionale, duke kërkuar më shumë balancë.

Lexoje të plotë këtu

Akrepi

Marrëdhëniet marrin energji të re dhe në punë hapen mundësi për të zgjidhur çështje të mbetura pezull.

Lexoje të plotë këtu

Shigjetari

Dialogu në dashuri dhe mundësitë e reja në punë mund të sjellin rezultate konkrete gjatë kësaj jave.

Lexoje të plotë këtu

Bricjapi

Fillimi i javës mund të jetë i pasigurt, por situata përmirësohet dhe hapen mundësi të reja në dashuri dhe punë.

Lexoje të plotë këtu

Ujori

Dëshira për ndryshim dhe risi është e fortë dhe mund të sjellë ide të reja në punë dhe emocione në dashuri.

Lexoje të plotë këtu

Peshqit

Marrëdhëniet kërkojnë stabilitet dhe disa mund të marrin vendime të rëndësishme, ndërsa në punë hapen mundësi të reja për projekte.

Lexoje të plotë këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...