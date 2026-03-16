Akrepi – horoskopi javor i Paolo Fox 16 deri 22 mars 2026
Transmetuar më 16-03-2026, 15:50

Horoskopi javor i Paolo Fox, pasqyra astrologjike për javën 16 mars – 22 mars 2026 shenja Akrepi

Dashuria

Marrëdhëniet marrin energji të re dhe Venusi mbetet në një pozicion të favorshëm. Ata që kanë kaluar momente tensioni në çift mund të gjejnë mundësi për dialog dhe për të rikthyer harmoninë. Mund të ketë edhe një takim të këndshëm, mjafton të hapesh pak më shumë dhe të largosh dyshimet apo mosbesimin. Dëshira për të kaluar kohë me partnerin është e fortë, edhe pse dita e diel mund të sjellë ndonjë moment më të ndërlikuar. Lidhjet e sinqerta marrin më shumë vlerë, ndërsa çiftet mund të zgjidhin keqkuptimet me më shumë lehtësi. Mes së mërkurës dhe së enjtes pasioni dhe dëshira rriten ndjeshëm. Siç raporton noa.al, për shumë Akrepë kjo është një javë e favorshme për të forcuar marrëdhëniet sentimentale.

Puna

Merkuri dhe Jupiteri në trigonometrinë e tyre krijojnë një aspekt astrologjik shumë të favorshëm që ndihmon në rikuperimin e projekteve të vështira dhe në zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Negociatat dhe diskutimet bëhen më produktive dhe mund të gjenden zgjidhje konkrete për problemet. Vendosmëria dhe aftësia për të përballuar situatat me qartësi mendore mund të sjellin rezultate të rëndësishme. Kjo periudhë mund të shërbejë edhe për të zgjidhur çështje që lidhen me të kaluarën. Në muajt janar dhe shkurt mund të ketë pasur shpenzime të konsiderueshme, prandaj tani është momenti për të rikthyer një ekuilibër më të qetë financiar. Siç raporton noa.al, disa të lindur në këtë shenjë mund të shohin përmirësime konkrete në aspektin profesional.

Mirëqenia

Dy javët e fundit mund të kenë qenë të lodhshme dhe jo gjithmonë të lehta për t’u menaxhuar. Për këtë arsye është e rëndësishme të kontrollosh stresin dhe të gjesh kohë për relaksim. Aktivitetet që ndihmojnë për qetësimin e mendjes dhe trupit mund të forcojnë stabilitetin psikofizik. Situata astrologjike është aktive dhe mund të të shtyjë të kujdesesh më shumë për shëndetin. Nëse ke një shqetësim, është momenti i duhur për t’u konsultuar me një specialist. Siç raporton noa.al, dita e mërkurë dhe e enjte mund të jenë më të favorshmet për të marrë vendime që lidhen me mirëqenien.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

