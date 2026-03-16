Shigjetari – horoskopi javor i Paolo Fox 16 deri 22 mars 2026

Horoskopi javor i Paolo Fox, pasqyra astrologjike për javën 16 mars – 22 mars 2026, shenja Shigjetari
Dashuria
Marrëdhëniet marrin energji të re dhe Venusi mbetet në një pozicion të favorshëm. Ata që kanë kaluar momente tensioni në çift mund të gjejnë mundësi për dialog dhe për të rikthyer harmoninë. Mund të ketë edhe një takim të këndshëm, mjafton të hapesh pak më shumë dhe të largosh dyshimet apo mosbesimin. Dëshira për të kaluar kohë me partnerin është e fortë, edhe pse dita e diel mund të sjellë ndonjë moment më të ndërlikuar. Lidhjet e sinqerta marrin më shumë vlerë dhe çiftet mund të zgjidhin keqkuptimet me më shumë lehtësi. Mes së mërkurës dhe së enjtes rritet edhe pasioni. Siç raporton noa.al, kjo është një javë ku shumë Shigjetarë mund të përjetojnë një rikthim të ndjenjave dhe të afrimit në çift.
Puna
Merkuri dhe Jupiteri në trigonometrinë e tyre krijojnë një aspekt astrologjik shumë të favorshëm që ndihmon në rikuperimin e projekteve të ndërlikuara dhe në zgjidhjen e çështjeve që kanë mbetur pezull. Negociatat dhe diskutimet bëhen më produktive dhe mund të çojnë në zgjidhje konkrete. Vendosmëria dhe aftësia për të përballuar problemet me qartësi mendore favorizojnë arritjen e rezultateve të rëndësishme. Kjo periudhë mund të jetë e dobishme edhe për të rregulluar disa çështje të mbetura nga e kaluara. Në muajt janar dhe shkurt mund të kenë dalë shpenzime të konsiderueshme, ndaj tani është momenti për të rikthyer qetësinë në aspektin financiar. Siç raporton noa.al, disa mund të gjejnë mundësi për përmirësime konkrete në punë.
Mirëqenia
Dy javët e fundit mund të kenë qenë të lodhshme dhe jo gjithmonë të lehta për t’u menaxhuar. Për këtë arsye është e rëndësishme të kontrollosh stresin dhe të gjesh momente relaksi. Aktivitetet qetësuese dhe pushimi i mjaftueshëm mund të ndihmojnë në rikthimin e balancës psikofizike. Situata astrologjike është aktive dhe të shtyn të kujdesesh më shumë për shëndetin. Nëse ke një shqetësim, është moment i mirë për t’u konsultuar me një specialist. Siç raporton noa.al, dita e mërkurë dhe e enjte janë ndër më të favorshmet për çështjet që lidhen me mirëqenien.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
