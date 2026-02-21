FOTOLAJM Si po zhvillohen kërkimet për gjetjen e Ilirit, është zhdukur në Kanionet e Osumit

Forcat e Armatosura janë hedhur në terren për kërkimin e personit të humbur pranë kanioneve të Skraparit.
Në këtë operacion janë përfshirë Regjimenti i Poshnjes, me 12 efektivë, 2 mjete dhe 2 varka, si dhe Regjimenti i Operacioneve Speciale (ROS), Tiranë, me 12 efektivë, të pajisur me dron për kërkim dhe vëzhgim ajror.
Forcat e Armatosura po veprojnë në koordinim të plotë, duke shfrytëzuar të gjitha kapacitetet njerëzore dhe teknike, me qëllim përballimin e situatës dhe përfundimin me sukses të operacionit.
Më herët shërbimet e Policisë nisën ekipet e shpëtimit dhe gjatë kërkimeve gjetën pranë kanioneve të lumit Osum, konkretisht në vendin e quajtur "Ura e Blezënkes", motomjetin dhe sendet personale të 42-vjeçarit Ilir Kurti.
Paraprakisht dyshohet se ky shtetas mund të jetë hedhur në lumë. Vijojnë kërkime për gjetjen e burrit, si dhe vijojnë hetime për të dokumentuar rrethanat e rastit.
Hetimet nxorën se Kurti pak vite më parë ishte martuar me një shtetase rumune dhe pati një fëmijë me të. Një divorc mes tyre pasoi largimin e rumunes nga Shqipëria duke marrë me vete dhe fëmijën. Kjo situatë pasoi pikëllimin e burrit dhe mallin për fëmijën.
Autoritetet mbeten në ndjekje të vazhdueshme të situatës dhe do të informojnë publikun për çdo zhvillim të mëtejshëm.
