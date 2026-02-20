Një cigare dhe një shishe e lënë përgjysmë dhe asnjë gjurmë, zhduket në mister te Kanionet e Osumit babai i një fëmije

Një shishe verë dhe një cigare e lënë përgjysmë, pranë kanioneve të Osumit, kanë alarmuar familjen Kurti në Berat që të dyshojë tek më e keqja.
Ilir 43 vjeçar, baba i divorcuar i një fëmije, rezulton prej 24 orësh i zhdukur dhe megjithëse kërkimet e deritanishme, asgjë nuk dihet për fatin e tij.
Drejtoria Vendore e Policisë Berat tha sot se dje, familjarët e Ilir Kurtit, banues në Skrapar, kallëzuan se ai ishte larguar nga banesa.
Shërbimet e Policisë nisën ekipet e shpëtimit dhe gjatë kërkimeve gjetën pranë kanioneve të lumit Osum, konkretisht në vendin e quajtur "Ura e Blezënkes", motomjetin dhe sendet personale të 42-vjeçarit.
Paraprakisht dyshohet se ky shtetas mund të jetë hedhur në lumë. Vijojnë kërkime për gjetjen e burrit, si dhe vijojnë hetime për të dokumentuar rrethanat e rastit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Beratit, për veprime të mëtejshme. /noa.al
