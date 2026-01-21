Përditësim LIVE Davos: Trump thotë se nuk do të përdorë forcën për të marrë Groenlandën

DREJTPËRDREJT – Ndiqni zhvillimet më të fundit nga Forumi Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër | 21 janar 2026
Çfarë po ndodh?
Elitat globale janë mbledhur në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka mbajtur fjalimin e tij.
Samiti po dominohet nga plani i Trump për të marrë kontrollin e Groenlandës.
Trump ka kërcënuar me tarifa ndaj aleatëve evropianë për shkak të kundërshtimit të tyre.
Udhëheqësit e Kanadasë dhe Francës kanë reaguar kundër këtyre kërcënimeve tarifore.
Mosmarrëveshja për Groenlandën po përçan NATO-n dhe rrezikon të ndezë një luftë të re tregtare.
Trump dëshiron ‘negociata të menjëhershme’ për të blerë Grenlandën, por këmbëngul se ‘nuk do të përdorë forcën’
Presidenti Donald Trump deklaroi se nuk do të përdorë forcë për të marrë Groenlandën, gjatë një fjalimi në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.
Në fjalimin e gjatë që po mban ai tha se Shtetet e Bashkuara po përjetojnë rritje ekonomike, ndërsa Evropa, sipas tij, “nuk po shkon në drejtimin e duhur”.
Ambiciet e Trump për të marrë kontrollin e Groenlandës nga Danimarka, një aleate e NATO-s, rrezikojnë të tensionojnë seriozisht marrëdhëniet me disa prej aleatëve më të afërt të Uashingtonit.
Mbërritja e tij në komunitetin alpin zviceran të Davosit u vonua për shkak të një problemi të vogël elektrik në bordin e Air Force One, i cili detyroi kthimin në Uashington për ndërrimin e avionit. Megjithatë, vonesa nuk pritej të ndikonte në orarin e fjalimit të tij kryesor.
Përditësime të tjera:
Trump në Zvicër: E vetmja gjë që po kërkojmë është që të marrim Groenlandën
Trump tallet me syzet e Macronit
Çfarë duhet të dini:
– WEF dhe Davos:
Forumi është një think tank dhe organizator ngjarjesh me bazë në Gjenevë, ngjarja kryesore e të cilit — takimi vjetor — debutoi në vitin 1971 në Davos, një qytet alpin me rreth 10,000 banorë. Që atëherë, takimi është zgjeruar në një konferencë gjithëpërfshirëse mbi çështje të ndryshme si pabarazia ekonomike, ndryshimet klimatike, teknologjia dhe bashkëpunimi global — si dhe konkurrenca dhe konfliktet.
– Kush merr pjesë?
Organizatorët thonë se ka një rekord prej gati 400 liderësh politikë të nivelit të lartë, përfshirë më shumë se 60 krerë shtetesh dhe qeverish, si dhe gati 850 kryetarë dhe drejtorë ekzekutivë të shumë prej kompanive kryesore të botës.
– Çfarë është ndryshe këtë vit?
Konteksti gjeopolitik është bërë jashtëzakonisht kompleks këtë vit: deklaratat dhe politikat e Trump mbi tema të ndryshme si Venezuela, Grenlanda dhe Irani — pa përmendur politikat e tij agresive të tarifave — kanë tronditur rendin botëror dhe kanë ngritur pyetje mbi rolin e Amerikës në botë.
