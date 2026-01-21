Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trump tallet me syzet e Macronit
Transmetuar më 21-01-2026, 15:44

Presidenti amerikan Donald Trump u tall me syzet e presidentit francez Emmanuel Macron, duke shkaktuar të qeshura mes audiencës.

“E pashë dje me ato syzet e bukura. Çfarë dreqin ndodhi?” tha Trump, duke nxitur të qeshurat më të forta deri në atë moment.

Presidenti francez ka mbajtur syze edhe brenda ambienteve ditët e fundit, duke bërë shaka se bëhet fjalë për një problem “krejtësisht të padëmshëm” me sytë.

