Trump tallet me syzet e Macronit

Presidenti amerikan Donald Trump u tall me syzet e presidentit francez Emmanuel Macron, duke shkaktuar të qeshura mes audiencës.
“E pashë dje me ato syzet e bukura. Çfarë dreqin ndodhi?” tha Trump, duke nxitur të qeshurat më të forta deri në atë moment.
Presidenti francez ka mbajtur syze edhe brenda ambienteve ditët e fundit, duke bërë shaka se bëhet fjalë për një problem “krejtësisht të padëmshëm” me sytë.
