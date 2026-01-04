Rrëfimi i parë, Mateo zbrazet për Brikenën

“Mosmirënjohëse, prisja një faleminderit”/ I dha imunitet duke e ftuar në ‘Akuarium’, Mateo i zhgënjyer nga Brikena: Nuk u bëra pishman, por…
Banori i ri i Big Brother Vip, ka folur në dhomën e rrëfimit pas situatës së krijuar me Brikenën gjatë ‘Prime” të natë së kaluar.
Mateo Borri i dha banores imunitet duke e marrë me vete brenda në ‘Akuarium’, ashtu si edhe dy banoret e reja që zgjodhën Mirin dhe Kristin.
Brikena nga ana e saj si fillim u revoltua duke zgjedhur mos të pranonte të futej në Akuarium’, ndërsa Mateo u shpreh se prej saj priste të paktën një falënderim.
“Për sa i takon shpëtimit që bëra, nuk u bëra pishman se bëra atë që doja, pavarësisht se nuk ishte mirënjohëse për nderin që i bëra sepse unë i dhashë imunitet. Mjaftonte një faleminderit asgjë më shumë, por nuk ka problem”, tha banori.
Përpara se të futej në shtëpinë e Big Brother, Mateo u shpreh se kishte patur më herët një lidhje me Brikenën, ndërsa kjo e fundit e mohoi deklaratën e banorit të ri duke thënë se kishin shkëmbyer vetëm disa mesazhe dhe ishin takuar vetëm një herë.
