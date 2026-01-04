Kush është Mateo, banori më i ri që i bashkohet shtëpisë së Big Brother VIP

Mateo është banori i radhës që i bashkohet shtëpisë së Big Brother VIP 5 mbrëmjen e sotme.
Ai është banori i dytë që futet në shtëpi pas Stelinës.
Mateo është një personal-trainer ku ka punuar në vende të ndryshme.
“Ka shumë banorë, por pak lojtarë. Ajo që më pëlqen më shumë është Brikena. Unë jam 100% single, kam shumë kohë. Për terezinë time”, u shpreh Mateo.
Para Mateos ishte Stelina banorja më e re Big Brother VIP 5.
Ish-konkurrentja e Për’puthen, e cila kishte një lidhje me Keijsin, është tashmë pjesë e garës për Çmimin e Madh.
Më herët ishte Armela banorja që la shtëpinë e Big Brother VIP 5.
