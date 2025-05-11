Policia e Tiranës: Po hetojmë për ngjarjen në rrugën “Marko Boçari”, asnjë material i paligjshëm nuk u gjet në zyrën e Partisë Socialiste

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka reaguar pak para mesnate lidhur me incidentin e ndodhur pasditen e së dielës në rrugën “Marko Boçari”, ku u sinjalizua për veprimtari të paligjshme zgjedhore në një zyrë elektorale të Partisë Socialiste.
Sipas njoftimit zyrtar, rreth orës 17:50, pas një denoncimi të bërë nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, forcat e Policisë shkuan në vendin e ngjarjes dhe konstatuan disa shtetas brenda dhe pranë një ambienti privat pa shenja identifikuese.
Kontrolli u krye në prani të përfaqësuesve të të dyja partive politike. Policia bën me dije se në ambientin e kontrolluar nuk u gjetën materiale të kundërligjshme apo kompromentuese.
Personat e pranishëm u shoqëruan në Komisariatin Nr. 2, ku janë marrë deklarime dhe kallëzime penale nga të dyja palët.
Përfaqësuesi i PS-së, Erion Braçe, ka kallëzuar se përfaqësues të PD-së kanë ushtruar forcë fizike ndaj tij dhe personave që e shoqëronin.
Grupi hetimor po punon për administrimin e pamjeve filmike dhe çdo prove tjetër, nën drejtimin e Prokurorisë pranë SPAK, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Në përfundim të veprimeve hetimore, pritet një njoftim i plotë mbi përfundimet zyrtare.
