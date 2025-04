Truproja e Messit dëbohet nga MLS, nuk mund të hyjë më në fushë për ta mbrojtur yllin argjentinas

Nga tani e tutje nuk do të mund të shihen më veprimet e Yassine Cheuko, truprojës personale të Lionel Messit, i cili na ka mësuar me daljet e papritura në fushën e lojës për të ndaluar ata që shkonin drejt yllit argjentinas, qoftë për një përqafim, autograf ose “selfie”.

Truproja e fuqishme u ndalua nga MLS, e cila vendosi t’i japë fundo pranisë së tij përkrah fushës, gjatë ndeshjeve të Inter Miami. Kjo masë merret pas një vendimi të mëparshëm nga “Concacaf”, e cila e përjashtoi Cheuko nga ndeshjet e “Champions Cup”. "E respektoj këtë vendim dhe jam i gatshëm të kontribuoj në mënyra të tjera", – ka thënë ai.

Cheuko kishte shpesh një prani të zakonshme pranë fushës, për gjithë kohën që Lionel Messi ishte titullar, duke ndjekur çdo veprim me një sy te lojtari i tij dhe një tjetër te publiku. Yassine Cheuko kishte dritën jeshile dhe mundësinë të kryente detyrën e tij gjatë ndeshjeve të Inter Miami, si në shtëpi, ashtu dhe në udhëtime, për të mbrojtur në çdo mënyrë integritetin e 8 herë fituesit të “Topit të Artë”.

Dhe kishte të drejtë, pasi shpesh ylli argjentinas ishte objekt i ndërhyrjeve të papritura, kryesisht nga individë të vetmuar. Çdo herë ato ndërpriteshin nga ndërhyrja e papritur e Cheuko, i cili e ndalonte gjithmonë në kohë këdo që mund të mundohej të afrohej te Messi.

"Me Messin ka një problem të qartë, – ka shpjeguar së fundmi vetë truproja. – Është e vërtetë që deri më tani, që nga koha kur kam ardhur në vitin 2023, kam evituar 16 tentativa për të invaduar fushën dhe shkuar te Messi. Qëndrimi im larg fushës së blertë, sigurisht nuk do ta zgjidhte këtë problem".

Megjithatë, MLS i dha fund kësaj situate, duke e përjashtuar Cheuko nga fusha, i cili nuk është më i autorizuar nga liga amerikane të jetë atje dhe, për më tepër, të ndërhyjë sipas dëshirës së tij duke invaduar vetë fushën e lojës.

Kështu, ai nuk do të mund ta bëjë më këtë, ashtu siç ndodhi me “Concacaf”, ku, për shembull, mori të njëjtën dënim pas përfshirjes në një përleshje mes Lionel Messit dhe anëtarëve të stafit kundërshtar. Bëhet fjalë për atë që ndodhi pas ndeshjes së parë të “Champions Cup” midis Inter Miami dhe Monterrey.

Yassine Cheuko nuk mund ta kundërshtojë vendimin e MLS, e vetmja gjë që mund të bëjë tani është të qëndrojë dhe ta mbrojë Messin nga një distancë "e sigurt", si çdo tifoz tjetër, në momentet kur argjentinasi do të jetë i angazhuar në ndeshje.

"Jam më shumë se i gatshëm ta ndihmoj, megjithatë. E dua MLS-në, e adhuroj ‘Concacaf’… Nuk po them se jam më i mirë se kushdo tjetër, – ka përfunduar ai. – Kam përvojë në Europë dhe e dija që do të bëhej më e madhe në SHBA. Si do që të shkojë, respektoj vendimin".