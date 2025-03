Tërmeti i fuqishëm me magnitudë 6.9 ballë godet Zelandën e Re

ZELANDË E RE- Një tërmet i fortë me magnitudë 6.9 ballë të shkallës Rihter goditi Zelandën e Re. Tërmeti u regjistrua në orën 14:43 me orën lokale.

Sipas Institutit Sizmologjik Euro-Mesdhetar raportoi se epiqendra e tërmetit ishte 171 km në perëndim të Riverton dhe thellësia fokale u vlerësua në 9 km. Për momentin nuk raportohet për dëme apo të lënduar.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.9 || 171 km W of #Riverton (New Zealand) || 10 min ago (local time 14:43:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/klWtbWFnlm