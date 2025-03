“Nuk ishim të frikësuar”, kapiteni Gjimshiti: Te 1-0 ishte OK, ja çfarë na mungoi

Kapiteni i Shqipërisë, Berat Gjimshiti, foli shkurtimisht, pas humbjes 2 me 0 që Shqipëria regjistroi në transfertë ndaj Anglisë. Në prononcimin e dhënë, mbrojtësi deklaroi:

“Nuk ishim të frikësuar, në futboll nuk ka frikësim. Anglia është e fortë kundër të gjithëve. Te 1-0 ishte OK. Me futjen e Brojës, patëm disa raste në sulm, mungoi pasimi i fundit. Te goli i dytë përfundoi ndeshja. Nuk e kishim bërë plan që të zbrisnim aq poshtë. Ata kanë lojtarë që e fusin topin mbrapa shpinës dhe është e vështirë t’i kapësh me shpejtësinë që kanë”, u shpreh Gjimshiti.