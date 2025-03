Si u kthye koncerti në tragjedi në Maqedoninë e Veriut! Rreth 1500 persona ndodheshin në klubin e natës. Çfarë dyshohet (VIDEO)

Shkup- Një zjarr shpërtheu në një klub nate në qytetin Kotsani në Maqedoninë e Veriut në orët e para të së dielës, duke lënë dhjetëra njerëz të plagosur dhe 50 të vdekur. Zjarri shpërtheu dhe u përhap me shpejtësi në çatinë e klubit, duke shkaktuar një shkatërrim total.

Zjarrfikësit nga të gjitha qytetet përreth, si dhe automjete dhe ekipe mjekësore, u thirrën për të ndihmuar në shuarjen e zjarrit dhe në operacionin e shpëtimit. Besohet se zjarri është shkaktuar nga efektet e ndriçimit në qendër gjatë një koncerti grupi. Sipas informacioneve nga Ministria e Brendshme e vendit, rreth 1500 persona ishin në ambientet e ngjarjes dhe ndiqnin koncertin.

“Numri i viktimave dhe të plagosurve nga zjarri ende nuk është përcaktuar”, thuhet në njoftimin e prokurorisë.

Vendin e ngjarjes do ta vizitojë edhe kryeministri i vendit, Christian Mitskoski, për t’u informuar për situatën, ndërsa autoritetet kanë premtuar se do ta hetojnë plotësisht rastin dhe do t’i zbulojnë shkaqet që kanë çuar në tragjedi.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in KočaniVideo: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i — Календар News (@KalendarNews) March 16, 2025